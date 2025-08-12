به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، صبح سهشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدف از این سفر، بازدید میدانی از مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی و بررسی روند خدماترسانی به آنان است.
وی با بیان اینکه در این سفر وزیر کشور نیز وی را همراهی میکند، افزود: برنامهریزی شده است از نزدیک وضعیت زیرساختها، مسیرهای عبور زائران و امکانات ارائه شده در مسیر مرز خسروی مورد ارزیابی قرار گیرد.
قائمپناه با اشاره به اهمیت تسهیل سفر زائران اربعین تصریح کرد: اگر در مسیر تردد یا خدماترسانی مشکلی وجود داشته باشد، با همفکری و همکاری دستگاههای مسئول، تلاش خواهیم کرد این موانع در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) وظیفهای ملی و دینی است و همه دستگاهها باید با همافزایی و هماهنگی کامل، شرایط سفری ایمن، روان و شایسته را برای آنان فراهم کنند.
کرمانشاه- معاون اجرایی رئیس جمهور هدف از سفر یک روزه وزیر کشور به استان کرمانشاه را ارزیابی زیرساختها و خدمترسانی مواکب در مرز خسروی عنوان کرد.
