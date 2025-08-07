به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، پرویز خوشکلام خسروشاهی در این سفر از مراکز درمانی در شهرهای مقدس کربلا و نجف بازدید و در جریان آخرین وضعیت رسیدگی به امور بیمه‌ای زائران قرار گرفت.

وی پیش از عزیمت به عراق، با حضور در ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره)، از موکب بیمه معلم بازدید کرد و در گفت‌وگو با مدیران این شرکت بر ضرورت تسهیل و تسریع در ارائه خدمات بیمه‌ای در مبادی خروجی کشور تأکید کرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی و هیأت همراه با حضور در برخی مراکز درمانی شهر کربلا، وضعیت زائران بستری‌شده و نحوه پاسخگویی به بیمه‌های درمانی آنان را بررسی کردند. همچنین در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، درباره پوشش بیمه‌ای زائران و چالش‌های اجرایی موجود گفت‌وگو شد.

در ادامه این سفر، خسروشاهی با حضور در قرارگاه بیمه معلم در کربلا، از نزدیک عملکرد میدانی این شرکت در ایام اربعین را ارزیابی کرد و بر ضرورت هماهنگی بیشتر با تیم‌های درمانی و پاسخگویی به‌موقع به مطالبات بیمه‌ای زائران تأکید کرد.

رئیس‌کل بیمه مرکزی سپس با حضور در مراکز درمانی شهر نجف، به‌ویژه بیمارستان صدر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف درمانی و گفت‌وگو با رئیس این مرکز، خدمات ارائه‌شده به زائران بیمه‌شده را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در پایان این سفر، ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم نظارتی بیمه مرکزی مستقر در عراق، در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما، اهداف این بازدید، چالش‌های موجود و برنامه‌های آینده برای بهبود خدمات بیمه‌ای به زائران اربعین را تشریح کرد.

@payamebimeh