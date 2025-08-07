چشم اندازهای بصری مبادی اصلی منطقه ۱۸ ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت: با رویکرد افزایش چشم اندازهای بصری و تأمین روشنایی معابر در شب هنگام ، شهرداری منطقه ۱۸ پایتخت، سازه های فلزی الوان و مرتفعی را در مبادی شاخص نصب کرد.
وی در رابطه با این اقدام اداره زیباسازی اظهار داشت: طی این عملیات که با بهرهگیری از ذوق و سلیقه هنر مندان حاذق اداره زیبا سازی منطقه برنامهریزی و به اجرا گذاشته شد، چندین سازه فلزی الوان به ارتفاع ۶ متر در حاشیه میدان شهید باقری نصب گردیده است،
وی ادامه داد: این المانهای نوری رنگارنگ با طراحی به شکل قاصدک در قالب پروژههای توسعه محلی تعریف و پس از تأمین اعتبارات لازم، به اجرا گذاشته شد.
به گفته این مقام مسئول، با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، کلیه برنامهها و اقدامات پیش بینی شده بر اساس برنامهریزی دقیق اجرا و از جمله تازهترین تدابیر میتوان به بازپیرایی بخشی از جدارههای بد منظر شهری خیایان شهید وثوقی، نقاشی دیواری و طرح صلوات در زیر گذر سینا اشاره داشت.
