وقوع یک فقره قتل در رضوانشهر؛ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد شادبهر شاماه پنجشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این حادثه اظهار کرد: مأموران انتظامی پس از حضور در محل در پی اعلام یک مورد درگیری خانوادگی در یکی از مناطق شهرستان رضوانشهر، بلافاصله عوامل انتظامی و تیم بررسی صحنه جرم پلیس آگاهی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که مشاجره لفظی بین پدر و پسر به درگیری فیزیکی منجر شده و پدر ۶۱ ساله با استفاده از سلاح سرد، فرزند ۳۱ ساله‌اش را به شدت مجروح کرده است.

فرمانده انتظامی رضوانشهر با بیان اینکه فرد مجروح بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده، علیرغم تلاش تیم پزشکی، در بیمارستان جان باخت ادامه داد: متهم در محل وقوع قتل دستگیر شد.

ابن مقام انتظامی در پایان کنترل خشم و حل اختلاف از طریق مجاری خانوادگی و قانونی را در کاهش بسیاری از جرایم مؤثر دانست و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.