قاتل مسلح در شهرضا دستگیر شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد درگیری منجر به جرح با سلاح سرد و گرم در یکی از محلات شهرستان شهرضا، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل وقوع جرم اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشاهده شد فردی ۴۲ ساله طی یک درگیری براثر اصابت ضربات چاقو و شلیک گلوله مجروح که سریعاً به بیمارستان منتقل میشود ولی با توجه به شدت جراحات وارده پس از ساعاتی در بیمارستان فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی با بررسیهای میدانی و تحقیقات پلیسی موفق شدند کمتر از ۳ ساعت قاتل ۳۶ ساله را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کلت کمری و سلاح سرد از مخفیگاه متهم تصریح کرد: فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات قبلی با مقتول اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
نظر شما