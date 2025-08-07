  1. استانها
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

قاتل مسلح در شهرضا دستگیر شد

اصفهان_فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: متهمی که طی یک درگیری شهروندی را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود کمتر از ۳ ساعت در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی دستگیر شد.

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد درگیری منجر به جرح با سلاح سرد و گرم در یکی از محلات شهرستان شهرضا، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل وقوع جرم اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در صحنه مشاهده شد فردی ۴۲ ساله طی یک درگیری براثر اصابت ضربات چاقو و شلیک گلوله مجروح که سریعاً به بیمارستان منتقل می‌شود ولی با توجه به شدت جراحات وارده پس از ساعاتی در بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ادامه داد: در این راستا مأموران انتظامی با بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی موفق شدند کمتر از ۳ ساعت قاتل ۳۶ ساله را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کلت کمری و سلاح سرد از مخفیگاه متهم تصریح کرد: فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی با انگیزه اختلافات قبلی با مقتول اعتراف که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

