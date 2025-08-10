قاتل پسر بچه ۱۰ ساله رشتی دستگیر شد

سرهنگ علیرضا حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح این حادثه اظهار کرد: روز جمعه ۱۷ مرداد ماه پرونده‌ای با موضوع مفقودی پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت تشکیل شد و رسیدگی به این موضوع در اولویت اقدامات فرماندهی انتظامی رشت و پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله اقدامات فنی و ویژه پلیس برای پیدا کردن کودک آغاز شد و با توجه به مدارک و مستندات به دست آمده، متهم ۳۸ ساله شناسایی و با هماهنگی قضائی صبح امروز دستگیر شد.

جسد کودک در منطقه حاشیه‌ای رشت کشف شد

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان همچنین بیان کرد: متأسفانه چند ساعت پیش جسد بی‌جان این پسربچه در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر رشت پیدا شد.