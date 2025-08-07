سفر رئیس‌ امارات به روسیه و دیدار با «پوتین»+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، هواپیمای حامل محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی در فرودگاه «ونوکووا» مسکو پایتخت روسیه به زمین نشست.





محمد بن زاید آل نهیان در بدو ورود به فرودگاه مسکو مورد استقبال قرار گرفت؛ در این مراسم دنیس مانتوروف، معاون اول نخست وزیر روسیه، سرگئی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، لئونید اسلاتسکی، رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی و رمضان قدیروف، رئیس جمهور چچن حضور داشتند و سرود ملی دو کشور نیز نواخته شد.



این خبرگزاری همچنین از ورود بن زاید به کرملین برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور رسیه خبر داد.

دو طرف در این دیدار درباره گسترش روابط دوجانبه، ارتقای سطح مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری های اقتصادی و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند.



