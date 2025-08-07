  1. استانها
  2. قم
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

آغاز خدمت‌رسانی خادمان رضوی به زائران حسینی در قم

قم- در آستانه حسینی، استان قم با قرارگیری در مسیر تردد زائران از ۱۷ استان به یکی از اصلی‌ترین مبادی خدمت‌رسانی به زائران تبدیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جدا مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان قم ظهر پنجشنبه درگفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز طرح جامع خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: از ۱۵ تا ۲۵ مردادماه، ویژه‌برنامه‌هایی در قالب اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و درمانی در نقاط مختلف شهر قم برای میزبانی از زائران عتبات مقدسه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و نقش راهبردی شهر قم در مسیر عبور زائران، افزود: این طرح بزرگ با محوریت خادمیاران رضوی و با مشارکت اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، در دو نقطه اصلی شامل اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و گلزار شهدای سوم خرداد به اجرا درآمده است.

جدا با اشاره به ظرفیت‌های اسکان زائران در این طرح تصریح کرد: در حسینیه‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان موقت، حدود ۵۰۰ نفر ظرفیت شب‌خواب و تا ۱۰۰۰ نفر در طول روز پذیرش خواهند شد. زائران می‌توانند با ارائه گذرنامه، از امکانات این مراکز بهره‌مند شوند.

به گفته وی، خدمات تغذیه‌ای شامل صبحانه، چای و نوشیدنی در طول روز و شام هر شب به‌صورت رایگان در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان قم از راه‌اندازی غرفه‌های متنوع فرهنگی و خدماتی نیز خبر داد و افزود: غرفه‌های کودک، سلامت و فرهنگی در حاشیه مراکز خدمت‌رسانی ایجاد شده تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای خانواده‌ها، فضای معنوی، تربیتی و آرامش‌بخشی را برای زائران فراهم کند.

وی با بیان اینکه در غرفه سلامت، تیم‌های پزشکی و پرستاری به صورت شبانه‌روزی خدمات مشاوره و درمان اولیه ارائه می‌کنند، ادامه داد: برنامه‌های سرود نوجوانان در اطراف حرم مطهر و گلزار شهدا نیز با هدف ایجاد نشاط معنوی و ارتقای روحیه زائران اجرا می‌شود.

سید رضا جدا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، گفت: خادمیاران رضوی باید با روحیه انقلابی و بدون وابستگی به هیچ جریان یا حزب سیاسی، جلوه‌ای از مکتب تربیتی امام رضا (ع) باشند و بر همین اساس، سیاست بنیاد کرامت بر این اصل استوار است که خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) باید از داخل خاک ایران آغاز شود.

وی در پایان اظهار کرد: قم در این روزها پیشانی خدمت به زائران اربعین است؛ در این «عمود یک اربعین»، خادمان اهل‌بیت (ع) با دستانی بی‌نام و نشان، مسیر دل‌ها را به سوی کربلا هموار می‌کنند.

