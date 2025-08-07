به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جدا مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان قم ظهر پنجشنبه درگفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز طرح جامع خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: از ۱۵ تا ۲۵ مردادماه، ویژه‌برنامه‌هایی در قالب اسکان، پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و درمانی در نقاط مختلف شهر قم برای میزبانی از زائران عتبات مقدسه اجرا می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و نقش راهبردی شهر قم در مسیر عبور زائران، افزود: این طرح بزرگ با محوریت خادمیاران رضوی و با مشارکت اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، در دو نقطه اصلی شامل اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و گلزار شهدای سوم خرداد به اجرا درآمده است.

جدا با اشاره به ظرفیت‌های اسکان زائران در این طرح تصریح کرد: در حسینیه‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان موقت، حدود ۵۰۰ نفر ظرفیت شب‌خواب و تا ۱۰۰۰ نفر در طول روز پذیرش خواهند شد. زائران می‌توانند با ارائه گذرنامه، از امکانات این مراکز بهره‌مند شوند.

به گفته وی، خدمات تغذیه‌ای شامل صبحانه، چای و نوشیدنی در طول روز و شام هر شب به‌صورت رایگان در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان قم از راه‌اندازی غرفه‌های متنوع فرهنگی و خدماتی نیز خبر داد و افزود: غرفه‌های کودک، سلامت و فرهنگی در حاشیه مراکز خدمت‌رسانی ایجاد شده تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای خانواده‌ها، فضای معنوی، تربیتی و آرامش‌بخشی را برای زائران فراهم کند.

وی با بیان اینکه در غرفه سلامت، تیم‌های پزشکی و پرستاری به صورت شبانه‌روزی خدمات مشاوره و درمان اولیه ارائه می‌کنند، ادامه داد: برنامه‌های سرود نوجوانان در اطراف حرم مطهر و گلزار شهدا نیز با هدف ایجاد نشاط معنوی و ارتقای روحیه زائران اجرا می‌شود.

سید رضا جدا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، گفت: خادمیاران رضوی باید با روحیه انقلابی و بدون وابستگی به هیچ جریان یا حزب سیاسی، جلوه‌ای از مکتب تربیتی امام رضا (ع) باشند و بر همین اساس، سیاست بنیاد کرامت بر این اصل استوار است که خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) باید از داخل خاک ایران آغاز شود.

وی در پایان اظهار کرد: قم در این روزها پیشانی خدمت به زائران اربعین است؛ در این «عمود یک اربعین»، خادمان اهل‌بیت (ع) با دستانی بی‌نام و نشان، مسیر دل‌ها را به سوی کربلا هموار می‌کنند.