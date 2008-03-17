مناطق نمونه گردشگری ساحلی گیلان به سرمایه گذاران واگذار می شود

محمد حسین مهدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت با اشاره به اینکه میزان خدمات رفاهی و فرهنگی در کنار دریا کم است، اظهار داشت: 85 درصد مسافرینی که وارد استان می شوند از دریا استفاده کرده و مظهر طبیعت را در دریا می بینند از این رو باید طرحها دریا و خدمات دهی تقویت شود.

وی عنوان کرد: با مجوز استاندار گیلان تمامی عرصه های مناطق نمونه گردشگری ساحلی گیلان از این پس در اختیار گروههای مختلف سرمایه گذار قرار می گیرد.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی گیلان اظهار داشت: در این زمینه باید بخش خصوصی به جد وارد شود، زیرا دولت امکانات و اعتباری برای این منظور ندارد و اصلا قرار نیست این کار دست دولت باشد از طرفی خدمات حداقلی شهرداریها مطلوب نیست و باعث جذب گردشگر نمی شود.

مهدی پور با بیان اینکه نباید تعریف حداقلی ازجاذبه های گردشگری داشت، گفت: توسعه گردشگری در حد مطلوب مستلزم تبدیل جاذبه ها از بالقوه به بافعل است و این امر جزء با سرمایه گذاری شدنی نیست.

وی از انجام مطالعات جامع در زمینه توسعه گردشگری گیلان خبرداد و افزود: به امر گردشگری باید نگاه حرفه ای داشت، مردم و مسئولان همه باید رویکرد خود را عوض کنند.

مهدی پور اظهارداشت: هنوز شرایط لازم که استان برای توسعه گردشگری نیاز دارد دست نیافته و با مشکلات و معضلات زیادی روبروست.

وی عنوان کرد: گردشگری محور دوم توسعه استان است در حالی که سر جمع اعتبارات فصل گردشگری تنها 4/3 کل اعتباراتی است که در اختیار استان است.

مهدی پور در ادامه خواستار توجه و حمایت ویژه مقامات ارشد استان در زمینه موضوع گردشگری استان شد.