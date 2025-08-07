شهداد باهمکاری و مشارکت مردم و مسئولین آینده ای آباد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به شهرهای شهداد و اندوهجرد در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام این منطقه، گفت: خوشحال هستم که این بازدید در کنار تعدادی از مدیران انجام شد تا مشکلات و موضوعاتی که توسط رئیس شورای بخش مطرح شد، مستقیماً توسط مدیران حاضر شنیده و پیگیری شود.

وی، افزود: درخواست من از مدیران دستگاه‌های مرتبط این است که متناسب با مباحث مطرح شده، ظرف مدت یک هفته، برنامه مشخصی برای تحقق مطالبات مردم ارائه دهند، زیرا این مطالبات، خواسته‌هایی به حق هستند و فراتر از توان اجرایی دولت نیز نیستند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: مدیران باید با ارائه جدول زمان‌بندی، مشخص کنند که هر یک از مسائل و مشکلات مطرح شده، تا چه زمانی و به چه نحوی رفع خواهد شد.

طالبی، در ادامه سفر به بخش اندوهجرد، با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای حل مسائل این منطقه، گفت: لازم است ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، نقشه راه جامعی برای حل مشکلات اساسی منطقه تدوین شود و فرماندار مسئول مستقیم پیگیری و مدیریت اجرای این برنامه باشد.

وی، افزود: ناحیه صنعتی آماده پذیرش سرمایه‌گذاران است و زمانی که چنین اراده‌ای برای سرمایه‌گذاری در منطقه وجود دارد، ما مسئولان موظفیم قدردان مردم باشیم و تمام شرایط لازم را برای تحقق این اتفاق مبارک در منطقه فراهم و تسهیل کنیم.

استاندار کرمان ادامه داد: با حضور تمامی مدیران استان کرمان و همراهی نماینده پرتلاش شهرستان که آمادگی پیگیری مستمر مسائل در استان و در تهران را دارند، این اطمینان را می‌دهم که موضوعات مرتبط با بخش شهداد، شهر اندوهجرد و سایر مناطق این بخش با جدیت و بهتر از گذشته دنبال خواهد شد

طالبی، گفت: سفر به اندوهجرد و شهر شهداد و بازدید از پروژه‌های مختلف نیمه‌تمام شهرستان و بخش را می‌توان نقطه آغازی برای تحول این منطقه قلمداد کرد و با همکاری و هم‌افزایی، آینده‌ای خوب و آباد برای بخش شهداد و شهرها و روستاهای این منطقه، از جمله شهر اندوهجرد، رقم زد.