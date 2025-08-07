به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد اظهار کرد: جهاد کشاورزی دارای ظرفیت‌های بالای تخصصی، تحقیقاتی و اعتباری است که باید اختیارات و منابع بیشتری به آن تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان از تنوع اقلیمی کم‌نظیری برخوردار است، افزود: در حالی که برخی مناطق کشور با چالش‌های تولید زراعی مواجه هستند، هرمزگان به تأمین‌کننده اصلی برخی محصولات زراعی تبدیل شده است. در بخش شیلات نیز زنجیره تولید میگو، پرورش در قفس و عمل‌آوری نیازمند حمایت، کیفی‌سازی و توسعه ظرفیت‌های سردخانه‌ای است.

شهرزاد موضوع بهره‌وری در تولید را از مسائل اساسی کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: در شرایط رقابتی امروز، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت و بهره‌وری سه مؤلفه حیاتی هستند. آموزش بهره‌برداران و تأمین اعتبارات لازم در سطح ملی و استانی باید در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا محور مطابق با برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد و گفت: ذخایر دریایی نیازمند بازسازی است و جایگزینی آن نیاز به حمایت دارد.