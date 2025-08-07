به گزارش خبرگزاری مهر، گروه‌های مختلف دانش‌آموزی و دانشجویی طی روزهای اخیر با حضور در یادمان «بچه‌های آسمان» واقع در میدان هفتم تیر، در فضایی روایت‌محور با بخش‌هایی از واقعیت جنگ ۱۲ روزه و جلوه‌های حماسه‌آفرینی ملت ایران آشنا شدند.

در این بازدیدها، راویان دفاع و مقاومت با شرح وقایع میدانی جنگ ۱۲ روزه، زمینه‌ای برای آشنایی نسل جدید با مفاهیم ایثار، پایداری و هویت ملی فراهم کردند.

همچنین آثار و بقایای به‌جامانده از این نبرد نابرابر که در محل یادمان جانمایی شده‌اند، با توضیحات مستند، به عنوان نشانه‌هایی از شدت حملات و مظلومیت مردم معرفی شدند.

یادمان «بچه‌های آسمان» این روزها به نقطه‌ای برای تلاقی تاریخ معاصر، فرهنگ مقاومت و گفت‌وگوی نسل‌ها بدل شده است.