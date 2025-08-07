  1. اقتصاد
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

بازدید وزیر راه از غرفه ایران در اجلاس کشورهای محصور در خشکی

بازدید وزیر راه از غرفه ایران در اجلاس کشورهای محصور در خشکی

وزیر راه‌وشهرسازی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سران کشورهای محصور در خشکی، ضمن بازدید از غرفه تهران، با معاون نخست وزیر قرقیزستان نیز دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، به همراه محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، به منظور شرکت در سومین اجلاس کشورهای محصور در خشکی (Land Lock) سازمان ملل، در کشور ترکمنستان حضور دارد.

وی همچنین با معاون نخست‌وزیر قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

سومین کنفرانس سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی (LLDC۳) با حضور سران جمهوری‌های آسیای مرکزی و مقامات ارشد بین‌المللی در منطقه گردشگری ملی آوازا ۱۴ مرداد در ترکمنستان آغاز به‌کار کرد.

کنفرانس سازمان ملل برای کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی که از پنجم تا هشتم اوت (۱۴ تا ۱۷ مرداد) برگزار می‌شود، شامل پنج میزگرد تخصصی با حضور نمایندگان کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در پایان این نشست، برنامه اقدام آوازا برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ به‌عنوان نقشه راه توسعه کشورهای محصور در خشکی به تصویب خواهد رسید؛ برنامه‌ای که با هدف بهبود دسترسی این کشورها به بازارهای جهانی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی طراحی شده است.

لازم به ذکر است که ایران یک کشور محصور نیست اما با کشورهای محصور در آسیای مرکزی و قفقاز همسایه است، در این اجلاس حضور دارد.

زهره آقاجانی

