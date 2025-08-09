به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خضری معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در پنجمین جلسه ستاد اربعین و طی تماس ویدئویی، اظهار کرد: پیش از این جلسه، با مدیران کل سراسر کشور نشستی در خصوص اوج سفرهای بازگشت در هفته اخیر برگزار شد که به‌نظر می‌رسد اوج حماسه اربعینی در این بازه زمانی رقم بخورد و حوزه حمل‌ونقل کشور، به‌ویژه بخش جاده‌ای، در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی قرار گیرد تا بتوان حجم عظیم مسافرانی که توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده‌اند را به سراسر کشور منتقل کرد.

وی افزود: ۵۱۱ هزار زائرینی که توسط ناوگان عمومی به مرزها اعزام شدند، ۱۲۶ هزار زائر بازگشته‌اند و بیش از ۷۰ درصد همچنان در کشور عراق حضور دارند. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی منسجم برای ارائه خدمات در هفته جاری است.

خضری گفت: طی بخشنامه‌ای که صادر شده، حدود ۷۰ درصد از سرویس‌ها و ناوگان در اختیار مرزهای اربعینی قرار گرفته و ۳۰ درصد نیز برای جابه‌جایی بین‌استانی اختصاص یافته است تا سفرهای داخلی نیز انجام شود. با این حال، در پایان هفته، تقریباً ۱۰۰ درصد ظرفیت ناوگان به جابه‌جایی بازگشتی‌های اربعین اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: با ابلاغ معاون اول محترم رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، امسال هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت انجام شد و در جلسه روز گذشته با مسئولان ستاد اربعین مقرر شد حدود هزار دستگاه از سوی وزارت نفت و وزارت صمت در اختیار سازمان حمل‌ونقل کشور قرار گیرد تا در اوج سفرهای بازگشت، با هیچ محدودیتی مواجه نشویم و بتوانیم همه مسافران را به استان‌های خود بازگردانیم.

سهم حمل‌ونقل جاده‌ای اربعین ۲.۵ میلیون نفر است

در ادامه، مهدی قربانی معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای با انتقال، ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار زائر سهم ۹۲ درصدی داشته است. همچنین ۱۸۴ هزار نفر از شبکه ریلی استفاده کرده‌اند که حدود ۷ درصد را شامل می‌شود و تا روز گذشته ۶۵ هزار و ۲۱۹ نفر نیز از طریق حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا شده‌اند که معادل یک‌ونیم درصد است.

وی افزود: در مجموع، حدود دو میلیون و ۷۱۰ هزار زائر به کشور عراق عزیمت کرده‌اند و سامانه «سماح» نیز تاکنون ثبت‌نام ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش سفر است. برآوردها حاکی از رشد ۶ تا ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

قربانی گفت: نکته قابل توجه این است که امسال، آغاز سفرها با حدود یک هفته تأخیر نسبت به سال‌های گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در این هفته با تراکم بیشتر مسافران در مسیر بازگشت مواجه خواهیم شد و احتمالاً در روزهای پایانی، رشد حداقل ۱۰ درصدی تردد نسبت به سال گذشته ثبت خواهد شد. هرچه روند بازگشت زودتر انجام شود، مدیریت حمل‌ونقل نیز آسان‌تر خواهد بود.