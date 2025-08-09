  1. سیاست
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه قفقاز

وزارت امور خارجه در خصوص تحولات منطقه قفقاز بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در خصوص تحولات منطقه قفقاز بیانیه صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران با دقت روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را دنبال می‌کند و با هر دو کشور همسایه، جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، در خصوص این تحولات در ارتباط است.

بدون تردید صلح و ثبات در منطقه قفقاز به نفع همه کشورهای منطقه است. جمهوری اسلامی ایران با استقبال از نهایی‌شدن متن توافق صلح توسط دو کشور، این تحول را گامی مهم در تحقق صلح پایدار در منطقه ارزیابی می‌کند.

در عین حال نگرانی خود را از پیامدهای منفی هرگونه مداخله خارجی به هر شیوه و شکلی، به ویژه در مجاورت مرزهای مشترک، که مخل امنیت و ثبات پایدار منطقه باشد ابراز می‌دارد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر اتخاذ تمامی تدابیر سیاسی، حقوقی و اقتصادی برای تأمین حقوق و منافع ملی خود، باور دارد که ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع انسداد شبکه‌های مواصلاتی زمانی در خدمت ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی ملت‌های منطقه خواهد بود که در چارچوب منافع متقابل، رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه و بدون مداخلات خارجی باشد.

جمهوری اسلامی ایران آماده تداوم همکاری‌های سازنده و مبتنی بر منافع متقابل با هر دو کشور جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان برای صیانت از صلح و ثبات و توسعه اقتصادی منطقه از طریق همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای، همچون سازوکار ۳+۳، می‌باشد.

کد خبر 6555033
نفیسه عبدالهی

    نظرات

    • NP AE ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      مداخله که ۱۰۰٪ هست فیلم جدیدش منتشر شده ، وزارت بعد اعلام می کنه اگر مداخله ای توسط بیگانه بشه !!
    • NP AE ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ما بیش از ۹۰ میلیون جمعیت اقوام ایران نه به همسایه اجازه چنین اقدامی رو در همکاری به خیانت دشمن حتی در دانه پاشیدن نقل پاشیدن برای همسایه میدیم ، نه به خود بیگانه آمریکا رژیم صهیونیستی پشت صحنه و اون معاند وطن فروش دشمن داخلی خارجی اجازه دخالت مستقیم رو میدیم اینجا فقط همسایگان ملت ها تصمیم گیرنده منافع ملی مشترک خود با هم هستند . بدون هیچ مداخله دخالت بیگانه ها به بهانه توافق برای ضربه زدن
    • NP AE ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا تو دنیا من حیله گر تر از رژیم صهیونیستی اون آمریکا معاندین وطن فروش ندیدم .. دنبال هر سوراخ حفره ای می‌گردند با فریب حیله مکر حتی با مداخله برخی همسایگان در توافقات ساختگی جعلی برای ضربه زدن به ملت کشورها منافع کشورها و فشار روحی روانی به کشورها .. حتی شده با قطع کردن ارتباط بین کشورها ملت ها در همسایگی در این جغرافیا چه از مسیر خشکی چه دریا .. واقعا چه جانوری از چه نسل قومی هستند !!
    • NP AE ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اگر دشمنان داخلی بیرونی معاند بیگانه تصور می کنند ما ملت ایران با این اقدامات لابد در درون تضعیف ناتوان خواهیم فقیرتر خواهیم شد و تحت فشار مضاعف به دست اقدامات آمریکا و مشارکت همکاری برخی مقامات همسایه به عنوان مهره بازی ، در برخواستن به کف خیابان ایجاد اعتراض تظاهرات ملت ایران ، زهی خیال باطل اینجا ایرانه (الف ) رو بخونن ما آخرش تا ( ی ) رو هم خوندیم . که چی تو فکر ذهنشون در رابطه با اقدامات کثیف بر علیه ملت کشور پر کهن ایران میگذره

