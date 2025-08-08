خبرگزاری مهر، گروه استانها - هانی رستگاران *: هفدهم مرداد، روز خبرنگار، نه تنها یادآور شهادت شهید محمود صارمی، بلکه فرصتی برای بازاندیشی درباره جایگاه و عملکرد رسانهها در جامعه است. در استان سمنان نیز، این روز محمل مناسبی است تا نگاهی تحلیلی به چالشهای پیش روی خبرنگاران و فضای رسانهای استان داشته باشیم؛ چالشهایی که گاهی سایه بر رسالت آگاهیبخشی میافکنند و کارایی این حرفه شریف را تحتالشعاع قرار میدهند.
یکی از عمدهترین معضلات در سمنان، وضعیت معیشتی نامناسب و عدم امنیت شغلی خبرنگاران است. بسیاری از فعالان رسانه در استان، با حداقل حقوق و بیمه ناکافی یا حتی بدون بیمه مشغول به کارند. این امر نه تنها انگیزههای حرفهای را تضعیف میکند، بلکه خبرنگار را ناگزیر به پذیرش مشاغل پارهوقت یا مکمل میکند که در نهایت، از کیفیت و عمق کار خبری میکاهد. وقتی خبرنگار دغدغه نان شب داشته باشد، چگونه میتواند با فراغ بال به سراغ سوژههای مهم و چالشی برود؟
محدودیت در دسترسی به اطلاعات و شفافیت از دیگر موانع جدی است. علیرغم تأکیدات قانونی بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در عمل، خبرنگاران سمنانی گاه با دیوارهای بلند بوروکراسی و عدم تمایل برخی مسئولان به پاسخگویی مواجه میشوند. این وضعیت، مانع از انعکاس کامل و جامع مسائل و مشکلات استان میشود و میتواند به شکلگیری فضایی از عدم اعتماد میان مردم و مسئولان دامن بزند. حقیقت این است که نبود شفافیت، در نهایت به ضرر توسعه و پیشرفت استان خواهد بود.
فقدان آموزش
علاوه بر این، آموزش و توانمندسازی ناکافی در حوزه رسانه نیز از جمله نقاط ضعف محسوب میشود. با توجه به تحولات پرشتاب در حوزه رسانه و ظهور پلتفرمهای نوین، نیاز به آموزشهای تخصصی و بهروز در زمینه خبرنگاری چندرسانهای، تحلیل دادهها و سوژهیابی عمیق، بیش از پیش احساس میشود. بدون این توانمندیها، خبرنگاران استان ممکن است از قافله پیشرفت رسانهای عقب بمانند و نتوانند نیازهای اطلاعاتی متنوع مخاطبان را پاسخگو باشند.
همچنین، فضای کمرمق نقد و مطالبهگری در برخی بخشها نیز قابل تأمل است. خبرنگاری که قرار است صدای مردم باشد و مشکلات را بدون لکنت بیان کند، گاه با ملاحظات و فشارهایی روبرو میشود که او را از پرداختن به سوژههای حساس باز میدارد. این امر به تدریج به خودسانسوری و از بین رفتن روحیه جسارت در انعکاس حقیقت منجر میشود.
روز خبرنگار فرصتی است برای نگاهی واقعبینانه به وضعیت رسانه در استان سمنان. حل این چالشها نیازمند عزمی جدی از سوی مسئولان و نهادهای ذیربط است؛ عزمی که شامل حمایتهای مالی، ایجاد بستر شفافیت اطلاعاتی، ارائه آموزشهای مستمر و تضمین آزادی بیان باشد. تنها در این صورت است که میتوان انتظار داشت رسانهها به وظیفه اصلی خود، یعنی آگاهیبخشی و نقشآفرینی مؤثر در مسیر توسعه استان، به بهترین نحو عمل کنند.
*روزنامه نگار
