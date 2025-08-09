سفر از دل کویر تا دروازه نجف؛ آغاز پروازهای اربعین از استان سمنان

خبرگزاری مهر، گروه استانها - هانی رستگاران*: با نزدیکشدن به ایام اربعین حسینی، خبر برقراری پروازهای مستقیم از فرودگاه سمنان به نجف اشرف، نقطه عطفی در تقویت زیرساختهای حملونقل و توسعه گردشگری مذهبی در این استان محسوب میشود. این اقدام نهتنها گامی مؤثر برای تسهیل زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از خطه سمنان است، بلکه چشمانداز تازهای برای تثبیت جایگاه این استان در نقشه ملی و منطقهای سفرهای زیارتی ترسیم میکند.
فرودگاه سمنان سالها در انتظار بهرهبرداری مؤثر و پیوسته بود، و پروازهای اربعین میتواند سرآغازی برای جریانیافتن یک چرخه فعال مسافرتی و توریستی در استان باشد. از سوی دیگر، راهاندازی چنین پروازهایی نوعی پاسخ به مطالبه عمومی مردم منطقه و تسهیل زیارت برای اقشار مختلف جامعه است که در شرایط اقتصادی فعلی، بهدنبال راههای مقرونبهصرفهتر و آسانتر برای سفرهای معنوی هستند.
اهمیت این تصمیم تنها به بعد مناسکی آن ختم نمیشود؛ بلکه در لایهای عمیقتر، میتوان آن را در چارچوب «دیپلماسی زیارت» و تقویت پیوندهای فرهنگی-مذهبی میان ایران و عراق ارزیابی کرد. از این منظر، سمنان با موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار داشتن در میانه مسیر شرق به غرب کشور، ظرفیت آن را دارد که به یکی از پایگاههای اصلی گردشگری مذهبی تبدیل شود؛ بهویژه اگر این روند با استمرار پروازهای زیارتی، ارتقای خدمات فرودگاهی، تقویت خدمات پشتیبانی شهری و تدارک اقامتگاههای مناسب همراه باشد.
اهمیت برقراری پروازها
از منظر اقتصادی نیز، فعالشدن فرودگاه به معنای جذب سرمایهگذاری، افزایش تقاضا برای خدمات حملونقل، هتلداری، صنایعدستی و حتی تقویت برند گردشگری استان خواهد بود. اربعین تنها یک مناسبت نیست؛ بلکه فرصتی است برای نمایش توانمندیهای بومی و منطقهای سمنان در خدمترسانی، میزبانی و مدیریت زائران، که اگر به درستی برنامهریزی شود، میتواند در تقویم دائمی گردشگری استان جایگاه خاصی بیابد.
این پروازها باید نه بهصورت مقطعی و صرفاً در ایام اربعین، بلکه بهعنوان بخشی از یک استراتژی ماندگار برای توسعه گردشگری مذهبی دیده شوند. استمرار و برنامهریزی برای پروازهای منظم به نجف و کربلا، چه در ایام خاص مانند شعبانیه و اربعین، و چه در طول سال، میتواند زمینهساز تحول در نگاه به ظرفیتهای فراموششده فرودگاه سمنان باشد.
در شرایطی که بسیاری از استانهای کشور بهدنبال تثبیت نقش خود در توسعه گردشگری هستند، استان سمنان با چنین اقداماتی میتواند با محوریت «گردشگری زیارتی» وارد رقابت سازنده و هدفمند شود. این مهم اما نیازمند عزم مدیران، حمایت دستگاههای مرتبط، مشارکت بخش خصوصی و فراهمسازی زیرساختهای مکمل است.
فرودگاه سمنان با پرواز به سمت نجف، نهفقط مسیر یک سفر هوایی را هموار میکند، بلکه افق تازهای از توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در برابر این استان میگشاید؛ افقی که اگر جدی گرفته شود، میتواند نقطه آغاز راهی بزرگ برای اتصال دلهای عاشق، رونق صنعت گردشگری، و بازتعریف جایگاه سمنان در نقشه زیارتی ایران و جهان اسلام باشد.
*روزنامه نگار و فعال صنعت گردشگری
