پروازهای اربعین حسینی فرودگاه ارومیه آغاز شد؛اعزام ۱۰۷ زائر

محمدعلی قراملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: نخستین پرواز اربعین توسط شرکت هواپیمایی کاسپین امروز ۱۸ مرداد ماه با ۱۰۷ زائر از فرودگاه ارومیه عازم نجف اشرف شد.
وی ادامه داد: پروازهای ویژه اربعین فرودگاه ارومیه از ۱۸ مرداد ماه تا ۲۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت ۲ پرواز رفت و برگشت در مسیر ارومیه نجف و بالعکس انجام میشود.
مدیرکل فرودگاه ارومیه افزود: به منظور حفظ کرامت و شأن زائران و ظهور و بروز اربعین برنامههای فرهنگی در کنار برنامههای فرودگاهی تدارک دیده شده است.
وی گفت: زائرین در فرودگاه پس از پذیرایی در موکب شهید باکری با مداحی و چاوشی خوانی، عازم سفر به عتبات عالیات شدند.
