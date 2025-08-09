  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۶

پروازهای اربعین حسینی فرودگاه ارومیه آغاز شد؛اعزام ۱۰۷ زائر

پروازهای اربعین حسینی فرودگاه ارومیه آغاز شد؛اعزام ۱۰۷ زائر

ارومیه- مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: امروز ۱۸ مرداد ماه نخستین پرواز فوق العاده اربعین حسینی از فرودگاه ارومیه انجام شد.

محمدعلی قراملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: نخستین پرواز اربعین توسط شرکت هواپیمایی کاسپین امروز ۱۸ مرداد ماه با ۱۰۷ زائر از فرودگاه ارومیه عازم نجف اشرف شد.

وی ادامه داد: پروازهای ویژه اربعین فرودگاه ارومیه از ۱۸ مرداد ماه تا ۲۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت ۲ پرواز رفت و برگشت در مسیر ارومیه نجف و بالعکس انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه ارومیه افزود: به منظور حفظ کرامت و شأن زائران و ظهور و بروز اربعین برنامه‌های فرهنگی در کنار برنامه‌های فرودگاهی تدارک دیده شده است.

وی گفت: زائرین در فرودگاه پس از پذیرایی در موکب شهید باکری با مداحی و چاوشی خوانی، عازم سفر به عتبات عالیات شدند.

کد خبر 6555203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها