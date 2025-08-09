پروازهای اربعین حسینی فرودگاه ارومیه آغاز شد؛اعزام ۱۰۷ زائر

محمدعلی قراملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: نخستین پرواز اربعین توسط شرکت هواپیمایی کاسپین امروز ۱۸ مرداد ماه با ۱۰۷ زائر از فرودگاه ارومیه عازم نجف اشرف شد.

وی ادامه داد: پروازهای ویژه اربعین فرودگاه ارومیه از ۱۸ مرداد ماه تا ۲۵ مرداد ماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت ۲ پرواز رفت و برگشت در مسیر ارومیه نجف و بالعکس انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه ارومیه افزود: به منظور حفظ کرامت و شأن زائران و ظهور و بروز اربعین برنامه‌های فرهنگی در کنار برنامه‌های فرودگاهی تدارک دیده شده است.

وی گفت: زائرین در فرودگاه پس از پذیرایی در موکب شهید باکری با مداحی و چاوشی خوانی، عازم سفر به عتبات عالیات شدند.