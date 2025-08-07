اطلاعیه فرودگاه مهرآباد به مسافران روز جمعه؛ ۲ ساعت زودتر حرکت کنید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آئین بدرقه زائران حسینی (ع) و اجتماع بزرگ اربعینیها در میدان آزادی تهران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با صدور اطلاعیهای از مسافران پروازهای فردا (جمعه، ۱۷ مرداد) خواست با توجه به احتمال ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به میدان آزادی، زمانبندی دقیقی برای عزیمت به فرودگاه مهرآباد در نظر بگیرند.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم بدرقه زائران در روز جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۳ در میدان آزادی برگزار میشود و این امر میتواند موجب کندی یا انسداد مسیرهای منتهی به فرودگاه شود.
در همین راستا، شرکت فرودگاهها مسیرهای جایگزینی همچون خیابان شهید ستاری (مسیر جنوب به شمال) و بزرگراه شهید لشکری (مسیر شرق به غرب) را برای دسترسی آسانتر به فرودگاه بینالمللی مهرآباد پیشنهاد داده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که تمامی مسافران میبایست حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از زمان پرواز در ترمینال مربوطه حاضر باشند تا فرآیند پذیرش و سوار شدن به هواپیما بدون مشکل انجام شود.
نظر شما