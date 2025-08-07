  1. بین الملل
انگلیس: تصمیم «اسرائیل» برای اشغال نوار غزه اشتباه است

سفیر انگلیس در سرزمین های اشغالی با بیان اینکه گسترش جنگ در غزه به معنای کشته شدن اسرا و نظامیان اسرائیلی و فلسطینی‌ها خواهد بود، تأکید کرد که اشغال نوار غزه اقدام اشتباهی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، سفیر انگلیس در سرزمین های اشغالی تأکید کرد که تصمیم اسرائیل برای اشغال نوار غزه اشتباه است.

این دیپلمات انگلیسی مدعی شد ارتش اسرائیل به هر آنچه که از نظر نظامی در غزه ممکن بوده، دست یافته، بنابراین اشغال کامل نوار غزه یک اشتباه خواهد بود.

وی ادامه داد: هرگونه گسترش جنگ در غزه به معنای کشته شدن اسرا و نظامیان اسرائیلی و فلسطینی‌ها خواهد بود.

سفیر انگلیس در سرزمین های اشغالی همچنین اذعان کرد: راه از میان برداشتن حماس از طریق گسترش جنگ میسر نیست، بلکه از طریق دیپلماسی امکامپذیر است.

