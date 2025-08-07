به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان میاندوآب و آئین آغاز عملیات اجرایی فاز اول مجتمع تجاری و گردشگری، با اشاره به ظرفیتها و امکانات متنوع در سطح استان، افزود: با وجود پتانسیلهای قابلتوجه، متأسفانه از این منابع در مسیر تولید ثروت بهدرستی بهرهبرداری نشده است.
وی همچنین با تأکید بر آمادگی زیرساختهای موردنیاز برای توسعه سرمایهگذاری در استان، خاطرنشان کرد: امکاناتی نظیر آب، برق و خدمات پایه در بیشتر مناطق فراهم است و از این نظر مانعی برای فعالیت سرمایهگذاران وجود ندارد.
استاندار آذربایجانغربی افزود: افزایش تولید در گرو حمایت از سرمایهگذاری و تولیدکنندگان بوده که نقش کلیدی در مهار گرانی، کاهش نوسانات ارزی و بهبود شاخصهای اقتصادی ایفا میکند.
رحمانی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از سرمایهگذاران، اضافه کرد: متأسفانه برخی از سرمایهگذاران بومی به دلیل نبود حمایتهای کافی، سرمایه خود را به سایر استانها منتقل کردهاند.
وی در ادامه تغییر رویکرد در مدیریت منابع و نحوه مصرف را ضروری دانسته و افزود: اصلاح الگوی کشت و بهکارگیری روشهای نوین آبیاری در دستورکار قرار گرفته که این امر از طریق گفتگو با کشاورزان و آگاهیبخشی در حال پیگیری است.
استاندار آذربایجانغربی یادآور شد: اجرای صحیح الگوی کشت در بسیاری از مناطق نهتنها مصرف آب را کاهش میدهد بلکه به افزایش درآمد در واحد سطح نیز منجر میشود.
رحمانی همچنین سرمایه انسانی را مهمترین ظرفیت میاندوآب عنوان کرده و افزود: این شهرستان انقلابی، با موقعیت جغرافیایی ویژه و امکانات خدادادی، شایسته توجه و حمایت ویژه است.
وی با بیان اینکه در نگاه مدیریتی استان، هیچ تفاوتی میان سرمایهگذاران خرد و کلان وجود ندارد، تصریح کرد: ایجاد هر فرصت شغلی در هر نقطهای از استان، گامی ارزشمند در مسیر توسعه محسوب میشود.
نظر شما