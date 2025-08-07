واژگونی خودرو در محور گناوه - دیلم ۲ مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله غلامی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز عملیات امداد و نجات استان مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پارس در محور گناوه به دیلم ۲۰ کیلومتر از گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک به محل حادثه اعزام شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گناوه افزود: این حادثه ۲ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه، رها سازی یک مصدوم و اقدامات پیش بیمارستانی مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس به بیمارستان امیرالمومنین گناوه انتقال داده شدند.