به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در نشست هماندیشی اعضای شورای عالی استانها و مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور که در سالن همایشهای نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد، تفاهمنامه همکاری و همافزایی بین شورای عالی استانها و مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور به امضا رسید.
در این نشست علیرضا زاکانی، شهردار تهران در خصوص این تفاهمنامه اظهار کرد: این تفاهمنامه همکاری به عنوان عالیترین مرجعی که قانون اساسی برای شوراها تعیین کرده با مجمع شهرداران کلانشهرها به امضا رسید.
شهردار تهران افزود: این تفاهمنامه در این راستا انجام شد تا با همافزایی که شکل میگیرد بتوانیم هم با استفاده از قابلیتهای قانونگذاری خود در عرصه مجلس و هم پیوستگی و کارکردهای هماهنگ با دولت به عنوان مدیریت محلی نقش ویژهای را ایفا کنیم.
وی بیان کرد: در کنار دولت ملی که شامل دستگاه مجریه، مقننه و قضائیه است، به تبع قانون اساسی لایه دومی را در نظر گرفته که به شدت متمایل به مردم است. در اصل ۱۰۰ تا ۱۰۶ و اصل ۷، تحت عنوان شورا به این مورد تاکید شده است.
زاکانی ادامه داد: تلاش این است با همکاری با شورای عالی استانها بتوانیم ضمن بازیابی جایگاهی که قانون اساسی در اصل ۱۰۰ از شوراها طلب کرده، به توسعه خدمات در حوزههای مختلف کمک کنیم.
