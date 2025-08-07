به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با صدور پیامی شهادت محیط‌بان «محمود شهمرادی» را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت شینا انصاری به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



با نهایت تأسف و تأثر، شهادت مظلومانه محیط‌بان فداکار محمود شهمرادی از محیط‌بانان خدوم و ایثارگر پارک ملی گلستان، موجب اندوه و تألم عمیق جامعه محیط‌زیست کشور شد.



این شهید والا مقام، در مسیر حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و ملی ایران، جان عزیز خویش را فدای حفظ محیط‌زیست و حراست از طبیعت کشور کرد و با ایثار و جان‌فشانی، نام خود را در زمره حافظان غیور طبیعت این مرز و بوم ثبت کرد.



اینجانب ضمن ابراز همدردی با خانواده محترم آن شهید والامقام، فقدان ایشان را به بازماندگان معزز، همکاران شریف ایشان و عموم علاقه‌مندان به طبیعت تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمایم.



بی‌تردید این سازمان با تمام توان، پیگیر اجرای عدالت و احقاق حقوق این شهید سرافراز خواهد بود.