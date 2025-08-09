  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

دومین عامل قتل محیط بان پارک ملی گلستان دستگیر شد

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از دستگیری دومین عامل قتل محیط بان پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: عامل دوم قتل محمود شهمرادی محیط بان پارک ملی گلستان، توسط پلیس آگاهی شهرستان مانه و سملقان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم اول نیز در محل درگیری دستگیر شده بود.

گفتنی است؛ در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه محیط‌بانان پارک ملی گلستان در محدوده خراسان شمالی حین گشت‌زنی و پایش منطقه، آثار حضور شکارچیان غیرمجاز را شناسایی کرد.

در جریان تعقیب متخلفان، گروه محیط‌بانان با شکارچیان مواجه شدند که این رویارویی به درگیری مسلحانه منجر شد و متخلفان با شلیک مستقیم، محمود شهمرادی را به شهادت رساندند.

پارک ملی گلستان در سال ۱۳۳۶ شمشی با نام آلمه و ایشکی مورد حفاظت قرار گرفت و نخستین پارک ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه محیط زیستی کره زمین ثبت شد.

بیش از هزار و ۳۶۰ گونه گیاهی، هزار و ۱۰۰ گونه حشره، ۱۵۰ گونه پرنده، ۶۹ گونه پستاندار، ۲۴ گونه خزنده و دوزیست و ۱۰ گونه ماهی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و منابع آبی پارک ملی گلستان شناسایی شده است.

