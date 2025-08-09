دومین عامل قتل محیط بان پارک ملی گلستان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، گفت: عامل دوم قتل محمود شهمرادی محیط بان پارک ملی گلستان، توسط پلیس آگاهی شهرستان مانه و سملقان شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم اول نیز در محل درگیری دستگیر شده بود.

گفتنی است؛ در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه محیط‌بانان پارک ملی گلستان در محدوده خراسان شمالی حین گشت‌زنی و پایش منطقه، آثار حضور شکارچیان غیرمجاز را شناسایی کرد.

در جریان تعقیب متخلفان، گروه محیط‌بانان با شکارچیان مواجه شدند که این رویارویی به درگیری مسلحانه منجر شد و متخلفان با شلیک مستقیم، محمود شهمرادی را به شهادت رساندند.

پارک ملی گلستان در سال ۱۳۳۶ شمشی با نام آلمه و ایشکی مورد حفاظت قرار گرفت و نخستین پارک ایران است که از سال ۱۳۵۴ در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه محیط زیستی کره زمین ثبت شد.

بیش از هزار و ۳۶۰ گونه گیاهی، هزار و ۱۰۰ گونه حشره، ۱۵۰ گونه پرنده، ۶۹ گونه پستاندار، ۲۴ گونه خزنده و دوزیست و ۱۰ گونه ماهی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی و منابع آبی پارک ملی گلستان شناسایی شده است.