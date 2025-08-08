  1. استانها
  2. گلستان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

پیکر شهید محیط‌بان پارک ملی گلستان در مینودشت تشییع شد

پیکر شهید محیط‌بان پارک ملی گلستان در مینودشت تشییع شد

مینودشت-پیکر شهید محیط‌بان پارک ملی گلستان با حضور مردم انقلابی و مسئولان در مینودشت تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید محمود شهمرادی، محیط‌بان پارک ملی گلستان که در درگیری با شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید، با حضور گسترده مردم و مقامات در شهرستان مینودشت تشییع شد و در آرامستان روستای زادگاهش به خاک سپرده شد.

پیکر شهید محمود شهمرادی، محیط‌بان شجاع پارک ملی گلستان که عصر چهارشنبه ۱۵ مردادماه در درگیری مسلحانه با شکارچیان غیرمجاز جان خود را فدای حفظ منابع طبیعی کرد، با حضور گسترده مردم و مسئولان شهرستان مینودشت تشییع شد. مراسم تشییع در مینودشت آغاز شد و سپس پیکر این شهید به روستای «القجر»، زادگاه او در بخش مرکزی مینودشت منتقل شد.

در این مراسم که با حضور جمع زیادی از مردم، مسئولین استانی و شهرستانی و همکاران شهید برگزار شد، پیکر این محیط‌بان دلاور پس از ادای احترام و اقامه نماز بر پیکرش، به آرامستان روستای القجر منتقل و به خاک سپرده شد.

محمود شهمرادی در دفاع از محیط زیست و مقابله با شکارچیان غیرمجاز جان خود را فدای وطن کرد و به عنوان یک قهرمان در دل مردم مینودشت باقی خواهد ماند.

کد خبر 6554382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها