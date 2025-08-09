مبارزه قاطعانه با شکارچیان غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار رضا بنی اسدی فر، فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا، شهادت محیط بان، محمود شهمرادی با پیامی تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مظلومانه محیط‌بان غیور و فداکار، شهید محمود شهمرادی، که جان خود را در راه پاسداری از حیات وحش و حفاظت از سرمایه‌های ملی این مرز و بوم تقدیم کرد، مایه اندوه و تأسف عمیق شد.

بی‌تردید مجاهدت و ایثار این قهرمانان خاموش عرصه امنیت زیست‌محیطی، ادامه همان راه روشن شهیدان وطن است که با نثار خون پاک خویش، امنیت و آرامش را برای مردم عزیز ایران اسلامی رقم می‌زنند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معظم شهید، همکاران شریف محیط‌بانی و عموم ملت قدرشناس ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والا مقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

مأمورین شجاع و متعهد حفاظت محیط زیست، در خط مقدم صیانت از طبیعت و امنیت زیستی کشور، با شکارچیان غیرمجاز با اقتدار و قاطعیت برخورد کرده و اجازه تعرض به میراث طبیعی این سرزمین را نخواهند داد.