موافقت بیروت با انحصار سلاح و استقرار ارتش در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پل مرقص وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که کابینه این کشور با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه در نشست امروز خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند.

مرقص گفت که وزرای جنبش امل و حزب الله به بیانیه کابینه که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد پایبند هستند.

وی بیان کرد که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد. مرقص مدعی شد که در این نشست بر ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه در جنوب لبنان تاکید شد.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه با پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه در سراسر لبنان از جمله از سوی حزب الله موافقت کردند.

این در حالی است که ساعاتی قبل وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تماراالزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.

پیشتر گزارش شده بود که اگر در نشست مذکور بر سر اجرای خواسته‌های آمریکا مبنی بر خلع سلاح مقاومت اصرار شود وزرای حزب الله و امل از این نشست خارج می‌شوند.

در نشست قبلی کابینه لبنان نیز همین اتفاق افتاد. فراکسیون وفا به مقاومت وابسته به حزب الله لبنان امروز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی از سیاست مداران دنباله رو دیکته‌های خارجی بوده و در برابر فشارهای آمریکا سر تسلیم فرود می‌آورند. آنها هیچ اهمیتی به منافع عالی کشور و اتحاد داخلی نمی‌دهند.