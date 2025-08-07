به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شهروندان لبنانی با برگزاری تظاهرات در ضاحیه جنوبی بیروت تصویب طرح آمریکایی در دولت این کشور را محکوم کردند.

«پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان ساعاتی قبل اعلام کرد که کابینه این کشور با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است. وی اضافه کرد که اعضای کابینه در نشست امروز خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند.

وی افزود که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد. مرقص همچنین مدعی شد که در این نشست بر ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه در جنوب لبنان تاکید شد.

وزیر اطلاع رسانی لبنان اظهار داشت که اعضای کابینه با پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه در سراسر لبنان از جمله از سوی حزب الله موافقت کردند.

این در حالی است که وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تماراالزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.

پیشتر گزارش شده بود که اگر در نشست مذکور بر سر اجرای خواسته‌های آمریکا مبنی بر خلع سلاح مقاومت اصرار شود وزرای حزب الله و امل از این نشست خارج می‌شوند.