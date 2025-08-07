به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: به رئیس جمهور، نخست وزیر و پارلمان لبنان تبریک می‌گوییم.

وی اضافه کرد: ما به خاطر اتخاذ این تصمیم تاریخی و جسورانه و درست برای آغاز اجرای کامل توافقنامه توقف اقدامات خصمانه تبریک می‌گوییم.

این در حالی است که تجاوزات زمینی و هوایی رژیم صهیونیستی علیه لبنان همچنان ادامه دارد.

پل مرقص وزیر اطلاع رسانی لبنان اعلام کرد که کابینه این کشور با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه در نشست امروز خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند.

مرقص گفت که وزرای جنبش امل و حزب الله به بیانیه کابینه که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد پایبند هستند.

وی بیان کرد که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد. مرقص مدعی شد که در این نشست بر ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه در جنوب لبنان تاکید شد.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه با پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه در سراسر لبنان از جمله از سوی حزب الله موافقت کردند.

این در حالی است که ساعاتی قبل وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تماراالزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.