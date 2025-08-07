فراکسیون حزب الله: اقدام دولت لبنان حافظ حاکمیت کشور نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «امین شری» عضو فراکسیون پارلمانی حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره گفت: ما با آنچه دولت انجام می‌دهد، گام به گام برخورد می‌کنیم.

وی افزود: ما به طرح آمریکا اعتراض کردیم، زیرا منعکس کننده اهداف اسرائیل است.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: کاری که دولت انجام می‌دهد گام‌های عجولانه‌ای است که نه حافظ حاکمیت است و نه سرزمین را آزاد می‌کند.

وی اظهار داشت: ما خواهان بحث جدی در مورد استراتژی دفاعی و استفاده از سلاح هستیم.

کابینه لبنان در نشست امروز با خواسته‌های فرستاده آمریکا موافقت کرده است.

«پل مرقص» وزیر اطلاع رسانی لبنان با اعلام این خبر گفت که اعضای کابینه در نشست امروز خود وارد جزئیات این موضوع و جدول زمانی نشده‌اند.

مرقص افزود وزرای جنبش امل و حزب الله به بیانیه کابینه که بر انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارد پایبند هستند.

وی بیان کرد که دولت لبنان با انحصار سلاح در دست حاکمیت و استقرار نیروهای ارتش در جنوب این کشور موافقت کرد. مرقص همچنین مدعی شد که در این نشست بر ضرورت عقب نشینی رژیم صهیونیستی از پنج نقطه در جنوب لبنان تاکید شد.

وی اضافه کرد که اعضای کابینه با پایان دادن به فعالیت‌های مسلحانه در سراسر لبنان از جمله از سوی حزب الله موافقت کردند.

این در حالی است که ساعاتی قبل وزرای جنبش امل و حزب الله لبنان به نام‌های تماراالزین، رکان ناصرالدین، محمد حیدر وفادی مکی از نشست کابینه این کشور خارج شدند.