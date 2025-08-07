  1. استانها
تصادف مرگبار در جاده چرمشهر؛ یک کشته و سه مصدوم

ورامین- سخنگوی اورژانس تهران از وقوع یک فقره تصادف مرگبار در جاده چرمشهر خبر داد.

شروین تبریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی ورامین، مبنی بر برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور چرمشهر، بلافاصله عوامل امدادی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این سانحه که بین یک دستگاه نیسان و یک دستگاه پراید در محدوده بالاتر از سه‌راهی کویرآباد به وقوع پیوست، متأسفانه یک نفر فوتی و سه نفر مصدوم بر جای گذاشت.

تبریزی ادامه داد: تیم نجات سازمان آتش‌نشانی ورامین به سرپرستی اسماعیل زبرجدی و احمد ولی‌خانی پس از ارزیابی صحنه حادثه، نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام و مصدومان را از درون خودروها خارج کردند.

سخنگوی اورژانس تهران گفت: متأسفانه راننده خودروی پراید در محل حادثه جان باخته بود و سه مصدوم دیگر پس از اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع حادثه در دست بررسی نیروهای انتظامی است، از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

