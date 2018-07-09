تصادف دو خودرو در انزلی ۳ کشته و ۳ مجروح برجای گذاشت

مهرداد رضاپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع یک فقره تصادف در محورهای روستایی شهرستان انزلی، اظهار کرد: با تماس مردمی به ۱۲۵ مبنی بر وقوع تصادف مرگبار در محور جاده انزلی به رضوانشهر در محدوده روستای سنگاچین، بلافاصله ماموران آتش نشانی و تیم واکنش سریع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: براثر برخورد شدید خودروی پراید با یک دستگاه وانت مزدا، متاسفانه سه تن از هموطنان در دم جان باخته و سه تن نیز مصدوم شدند.

رضاپور ادامه داد: ماموران آتش نشانی پس از رسیدن به محل حادثه نسبت به خروج مصدومان و مجروحان حادثه از خودروها اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد :مصدومان حادثه توسط تیم اورژانس به مراکز درمانی و متوفیان حادثه نیز به سردخانه انتقال داده شدند.

رضاپور با اشاره با اینکه سه خودروی عملیاتی و ۶ آتش نشان در این عملیات حضور داشتند تاکید کرد: علت وقوع حادثه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است و متعاقبا اعلام می شود.