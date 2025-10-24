به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه وقوع تصادف زنجیره‌ای چند خودرو در محور ورامین – قرچک به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران با ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات در محل حادثه حاضر شدند.

در این سانحه، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و تعداد ١٠ نفر نیز مصدوم شدند که دو نفر در محل حادثه درمان و ۸ نفر دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان‌های شهید ستاری قرچک و پانزده خرداد ورامین منتقل شدند.