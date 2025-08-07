به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در بازدید از جهاد دانشگاهی استان بوشهر با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی و انقلابی در سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شده ابراز داشت: از ابتدای تشکیل این نهاد تاکنون، شاهد خدمات ارزنده جهاد دانشگاهی بویژه در حوزه علم و فناوری هستیم.
وی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب است» تصریح کرد: انتظار داریم این نهاد با تعریف مأموریت ویژه، در برنامه هفتم توسعه در سطح ملی و استان بوشهر بدرخشد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، انقلابی و مؤمن در تراز انقلاب اسلامی و همچنین توسعه فناوری با توجه به مزیت استان از جمله اقتصاد دریا محور و صنعت نفت و گاز از جمله مأموریتهای این نهاد انقلابی است.
استاندار بوشهر یادآور شد: کمک به راهاندازی منطقه ویژه علم و فناوری در صنایع نفت و گاز مورد توجه و تاکید قرار دارد و جهاد دانشگاهی میتواند در این عرصه نقشآفرینی کند.
زارع ضمن تشکر از جهادگران جوان جهاد دانشگاهی بوشهر که در استان باعث اتفاقات خوب و ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه پزشکی، آموزشهای مهارتی، تولید فناوری در حوزه آبزیپروری و نفت و گاز و توسعه فرهنگی شدهاند تاکید کرد: امیدواریم با تلاش بیشتر مدیران این نهاد در استان شاهد اعتلای بیش از پیش جهاد دانشگاهی باشیم.
