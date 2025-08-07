  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در صنایع نفت و گاز

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: کمک به راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در صنایع نفت و گاز مورد توجه و تاکید قرار دارد و جهاد دانشگاهی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در بازدید از جهاد دانشگاهی استان بوشهر با تاکید بر اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد علمی و انقلابی در سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شده ابراز داشت: از ابتدای تشکیل این نهاد تاکنون، شاهد خدمات ارزنده جهاد دانشگاهی بویژه در حوزه علم و فناوری هستیم.

وی با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب «جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب است» تصریح کرد: انتظار داریم این نهاد با تعریف مأموریت ویژه، در برنامه هفتم توسعه در سطح ملی و استان بوشهر بدرخشد.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، انقلابی و مؤمن در تراز انقلاب اسلامی و همچنین توسعه فناوری با توجه به مزیت استان از جمله اقتصاد دریا محور و صنعت نفت و گاز از جمله مأموریت‌های این نهاد انقلابی است.

استاندار بوشهر یادآور شد: کمک به راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در صنایع نفت و گاز مورد توجه و تاکید قرار دارد و جهاد دانشگاهی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرینی کند.

زارع ضمن تشکر از جهادگران جوان جهاد دانشگاهی بوشهر که در استان باعث اتفاقات خوب و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه پزشکی، آموزش‌های مهارتی، تولید فناوری در حوزه آبزی‌پروری و نفت و گاز و توسعه فرهنگی شده‌اند تاکید کرد: امیدواریم با تلاش بیشتر مدیران این نهاد در استان شاهد اعتلای بیش از پیش جهاد دانشگاهی باشیم.

