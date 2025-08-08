چت جی پی تی پیشترفته تر از راه رسید؛ امکان صحبت با متخصص هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، چت جی پی تی -۵ دو سال پس از عرضه چت جی پی تی ۴ در مارس ۲۰۲۳ میلادی عرضه می شود و به دوره‌ای از سرمایه‌گذاری تجاری شدید، هیاهو و نگرانی در مورد قابلیت‌های هوش مصنوعی پایان می‌دهد.

این در حالی است که انتظارات برای جدیدترین نسخه هوش مصنوعی پرچمدار اوپن ای آی بسیار بالاست زیرا این شرکت ازمدت ها قبل پیشرفت های فنی خود را به عنوان راهی به سمت هوش مصنوعی عمومی یا AGI معرفی کرده بودند.

هوش مصنوعی عمومی قرار است در کارهای ارزشمند اقتصادی از انسان‌ها پیشی بگیرد. همچنین این شرکت در تلاش است تا مبالغ هنگفتی را برای رسیدن به این هدف جمع‌آوری کند، که بخشی از آن برای پرداخت هزینه تراشه‌های کامپیوتری پرهزینه و مراکز داده مورد نیاز برای ساخت و اجرای این فناوری است.

سم آلتمن مدیر ارشداجرایی اوپن ای آی مدل جدید را گامی مهم در راستای AGI توصیف کرده اما بیشتر بر قابلیت استفاده آن برای ۷۰۰ میلیون نفری که به گفته او هر هفته از ChatGPT استفاده می‌کنند، تمرکز دارد.

آلتمن در یک رویداد رونمایی که روز پنجشنبه به صورت زنده پخش شد، گفت: استفاده از این چت بات مثل این است که با یک متخصص صحبت کنیم ، یک متخصص معتبر در سطح دکترا در هر چیزی، هر زمینه‌ای که بنا به درخواست به آن نیاز دارید.

در مدت زمان انتظار برای این محصول آنتروپیک به عنوان رقیب اوپن ای آی جدیدترین نسخه چت بات خود به نام کلاود را در روزهای گذشته عرضه کرد.