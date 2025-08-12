اعتراض کاربران آپدیت چت جی پی تی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، روزهای گذشته اوپن ای آی از چت جی پی تی ۵ رونمایی کرد که نسخه جدید مدل هوش مصنوعی فعال کننده این چت بات است. سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی این شرکت و بقیه مدیران آن مدعی بودند مدل جدید انقلابی است و به تغییرات بزرگی در جهان منجر می شود.

با این حال، برخی کاربران معتقد بودند نسخه جدید نسبت به نسخه قبلی (چت‌جی‌پی‌تی ۴۰) کارآمدی کمتری دارد و در این نسخه برخی ویژگی‌ها حذف شده‌اند. برای مثال، پیش از این کاربران می‌توانستند بر اساس نیاز خود بین مدل‌های مختلف انتخاب کنند، اما در چت‌جی‌پی‌تی ۵ این روند به صورت خودکار و توسط یک روتر انجام می‌شود. برخی کاربران نیز از لحن محاوره‌ای مدل جدید رضایت نداشتند و معتقد بودند این به‌روزرسانی تجربه کاربری را کاهش داده است.

اکنون آلتمن اعلام کرده که شرکت بخشی از این به‌روزرسانی را بازگردانده و به کاربران اجازه می‌دهد مدل‌های قدیمی‌تر را انتخاب کنند. او معتقد است این تصمیم تا حدی ناشی از پیوند عاطفی برخی کاربران با مدل‌های پیشین است.

آلتمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر راه‌اندازی چت‌جی‌پی‌تی ۵ را دنبال کرده باشید، متوجه می‌شوید که برخی کاربران چقدر به انواع خاصی از مدل‌های هوش مصنوعی وابسته‌اند. این دلبستگی بسیار قوی‌تر و متفاوت‌تر از وابستگی به فناوری‌های قبلی است، بنابراین کنار گذاشتن ناگهانی مدل‌های قدیمی که کاربران به آن‌ها عادت کرده‌اند، اشتباه بود.

او در پستی دیگر افزود شرکت اهمیت برخی ویژگی‌هایی را که کاربران در GPT-۴۰ دوست دارند، دست‌کم گرفته است، حتی اگر GPT-۵ در بسیاری جهات عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین اشاره کرد که دیدگاه‌های متفاوتی درباره برتری نسبی چت‌جی‌پی‌تی ۴۰ نسبت به نسخه ۵ وجود دارد.

به‌روزرسانی جدید به کاربران اجازه می‌دهد در تنظیمات گزینه‌ای برای نمایش مدل‌های قدیمی انتخاب کنند. آلتمن همچنین اعلام کرد اوپن‌ای‌آی ابتدا عرضه کامل GPT-۵ را دنبال خواهد کرد و سپس به بازخورد و شکایات کاربران درباره این مدل جدید پاسخ می‌دهد.