به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از پل گاران در پایان سفر به شهرستان مریوان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طول کل مسیر تقاطع گاران در محور اصلی سنندج - مریوان یکهزار و ۸۰۰ متر است که از این میزان، ۲۵۲ متر آن را پل گاران تشکیل میدهد.
وی با اشاره به تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان برای بهرهبرداری از این پروژه تا ایام اربعین، افزود: این مسیر پس از نصب علائم ایمنی، از روز شنبه زیر بار ترافیک میرود و مراسم افتتاح رسمی آن پس از تکمیل کامل مسیر برگزار خواهد شد.
استاندار کردستان میزان اعتبار صرفشده برای اجرای پروژه مسیر گاران را ۲۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وی در سفر یک روزه خود به شهرستان سروآباد و مریوان ضمن حضور در مراسم معارفه فرماندار سروآباد، از مواکب مرز باشماق و روند فعالیت این موکبها بازدید کرد.
بازدید از چند پروژه عمرانی در شهرستان مریوان از دیگر برنامههای سفر استاندار کردستان به این شهرستان بود.
نظر شما