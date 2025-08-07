  1. استانها
خبرنگاران صدای توسعه و پیشرفت هستند

بوشهر- بخشدار امام حسن (ع) با قدردانی از تلاش‌های اهالی رسانه، نقش خبرنگاران را در توسعه و آگاهی‌بخشی اجتماعی مهم و اثرگذار دانست.

محمود رضایی به مناسبت روز خبرنگار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، از تلاش‌های بی‌وقفه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه خبرنگاران خبرگزاری مهر، تقدیر و تشکر کرد.

رضایی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه و اطلاع‌رسانی شفاف، گفت: خبرنگاران بازوی توانمند آگاهی‌بخشی در جامعه هستند و نقش کلیدی در پیگیری مطالبات مردمی، توسعه متوازن و ایجاد امید در افکار عمومی دارند.

وی افزود: خبرگزاری مهر همواره با نگاه حرفه‌ای و مسئولانه، اخبار مربوط به بخش امام حسن (ع) را به‌خوبی پوشش داده و در انعکاس واقعیت‌ها، پروژه‌ها و دغدغه‌های مردم منطقه، عملکردی شایسته داشته است. این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

بخشدار امام حسن (ع) با تبریک این روز به خانواده بزرگ رسانه، اظهار امیدواری کرد: با ادامه تعامل سازنده میان مجموعه مدیریت بخش و رسانه‌های متعهد، شاهد پیشرفت روزافزون این منطقه مهم و راهبردی در حوزه‌های مختلف باشیم.

