رضایی: تکمیل مخزن آب شهر امام حسن در اولویت قرار دارد

محمود رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حل مشکل تأمین آب شرب بخش امام حسن یکی از دغدغههای جدی مردم و مسئولان منطقه است و با برنامهریزیهای صورت گرفته، روند تکمیل مخزن آب شهر با جدیت در حال پیگیری است.
بخشدار امام حسن افزود: در همین راستا با دعوت از مدیرعامل شرکت آبفای استان بوشهر، مهندس بردستانی برای دومین بار طی ماههای اخیر در شهر امام حسن حضور یافت و از نزدیک و بازدید میدانی در جریان روند اجرایی این پروژه قرار گرفت تا با رفع موانع، تکمیل آن سرعت بیشتری پیدا کند.
رضایی ادامه داد: تلاش ما این است که پیش از شروع فصل گرم و بحران احتمالی آب، این مخزن وارد مدار شود تا شهروندان بخش امام حسن از تأمین آب پایدار بهرهمند شوند.
بخشدار امام حسن با بیان اینکه تکمیل این پروژه از مطالبات مهم و بهحق مردم منطقه است، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دستگاههای خدمت رسان، این خواسته مردم در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
وی در پایان از همراهی و حمایت فرماندار شهرستان دیلم و معاون عمرانی فرمانداری شهرستان که در پیگیری تکمیل این پروژه نقش مهمی داشتهاند، تقدیر کرد.
