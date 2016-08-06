خبرنگاران شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیر ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران ضمن بزرگداشت یاد شهید «محمود صارمی» شهید عرصه خبر و اطلاع رسانی و روز خبرنگار، اظهار داشت: سرعت، دقت و امانت‌داری از ویژگی‌های بارز یک خبرنگار متعهد و فعال است.

وی با بیان اینکه باید وحدت بین خبرنگاران و مسئولان حفظ شود، خاطرنشان کرد: انتقادها باید سازنده باشد و مسئولان نسبت به انتقاد خبرنگاران پاسخگو باشند.

فرماندار شهرستان دیر، فعالیت خبرنگاران را برای انعکاس فعالیت مدیران لازم دانست و بیان کرد: فعالیت خبرنگاران برای تسریع در روند توسعه و پیشرفت مهم است.

فرماندار شهرستان دیر گفت: نقش و جایگاه مهم خبرنگاران به عنوان سربازان اطلاع رسانی کشور بر کسی پوشیده نیست و خبرنگاران چشم بیدار و زبان گویای مردم و مسئولین هستند که به عنوان پل ارتباطی بین مسئولین و مردم ایفای نقش می کنند.

اعتماد خاطر نشان کرد: استفاده شایسته از ظرفیت بالای تامین اجتماعی در خدمات رسانی بهتر و بیشتر به اقشار جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به رضایت‌مندی مراجعه کنندگان و مردم از تامین اجتماعی شهرستان دیر گفت: استفاده از امکانات و تکنولوژی جدید و توسعه دولت الکترونیک در راستای تسریع و تسهیل خدمات رسانی بیشتر تامین اجتماعی به مردم یک اقدام خوب و قابل تقدیر است.

خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند

امام جمعه دیر در این آیین به اهمیت بالای فعالیت در عرصه خبرنگاری اشاره کرد و گفت: خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و ریسک پذیر است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی اضافه کرد: خبرنگاران در همه دوران‌ها در جمهوری اسلامی نقش فعال داشته‌اند.

وی اظهار داشت: رعایت اخلاق و انصاف، نقد منصفانه، صداقت، دقت و سرعت در انعکاس موضوع، عناصر مهمی هستند که خبرنگاران باید به آن پایبند باشند چرا که رسانه می‌توانند در بسیاری از تحولات جامعه از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار باشند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه وظیفه خبرنگاران بیان کاستی‌ها و کمبودها با کمال دقت و صحت برای برطرف شدن آنها است، گفت: خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند که برای بررسی نقاط قوت و ضعف جامعه باید آزادی عمل داشته باشند و مسئولان باید با آنان همکاری داشته باشند.

خبرنگاران از بیان حقیقت لحظه‌ای درنگ نکنند

رئیس تامین اجتماعی شهرستان دیر گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات حاملان و پرچمداران اطلاع رسانی در جامعه هستند.

عبدالله عباسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: خبرنگاران با تاسی از حضرت زینب از بیان حقیقت لحظه‌ای درنگ نکنند.

وی با تاکید بر نقش موثر رسانه‌های بومی در جامعه، خاطرنشان کرد: رسانه‌های بومی می‌توانند در همگرایی منطقه و ترغیب جامعه به سمت توسعه و پیشرفت نقش به سزایی داشته باشند.

عباسی، یکی از اهداف تامین اجتماعی را تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برشمرد و افزود: تامین اجتماعی بعنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین پشتیبان تولید ملی سرمایه و نیروی کار می تواند بستری مطمئن را برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کند و همه باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را در تمام ابعاد مقاوم کنیم تا تاثیرپذیری آن در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان محدود شود.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان دیر با حضور فرماندارشهرستان امام جمعه دیر، به همت اداره تامین اجتماعی دیر برگزار شد. در پایان این مراسم از ۷ خبرنگار و فعال رسانه شهرستان دیر تجلیل شد.