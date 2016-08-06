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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۰۰

با حضور مسئولان؛

خبرنگاران شهرستان دیر تجلیل شدند

خبرنگاران شهرستان دیر تجلیل شدند

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان دیر تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد فرماندار شهرستان دیر ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران ضمن بزرگداشت یاد شهید «محمود صارمی» شهید عرصه خبر و اطلاع رسانی و روز خبرنگار، اظهار داشت: سرعت، دقت و امانت‌داری از ویژگی‌های بارز یک خبرنگار متعهد و فعال است.

وی با بیان اینکه باید وحدت بین خبرنگاران و مسئولان حفظ شود، خاطرنشان کرد: انتقادها باید سازنده باشد و مسئولان نسبت به انتقاد خبرنگاران پاسخگو باشند.

فرماندار شهرستان دیر، فعالیت خبرنگاران را برای انعکاس فعالیت مدیران لازم دانست و بیان کرد: فعالیت خبرنگاران برای تسریع در روند توسعه و پیشرفت مهم است.

فرماندار شهرستان دیر گفت: نقش و جایگاه مهم خبرنگاران به عنوان سربازان اطلاع رسانی کشور بر کسی پوشیده نیست و خبرنگاران چشم بیدار و زبان گویای مردم و مسئولین هستند که به عنوان پل ارتباطی بین مسئولین و مردم ایفای نقش می کنند.

اعتماد خاطر نشان کرد: استفاده شایسته از ظرفیت بالای تامین اجتماعی در خدمات رسانی بهتر و بیشتر به اقشار جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است.

فرماندار شهرستان دیر با اشاره به رضایت‌مندی مراجعه کنندگان و مردم از تامین اجتماعی شهرستان دیر گفت: استفاده از امکانات و تکنولوژی جدید و توسعه دولت الکترونیک در راستای تسریع و تسهیل خدمات رسانی بیشتر تامین اجتماعی به مردم یک اقدام خوب و قابل تقدیر است.

خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند

امام جمعه دیر در این آیین به اهمیت بالای فعالیت در عرصه خبرنگاری اشاره کرد و گفت: خبرنگاری یکی از مشاغل سخت و ریسک پذیر است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی اضافه کرد: خبرنگاران در همه دوران‌ها در جمهوری اسلامی نقش فعال داشته‌اند.

وی اظهار داشت: رعایت اخلاق و انصاف، نقد منصفانه، صداقت، دقت و سرعت در انعکاس موضوع، عناصر مهمی هستند که خبرنگاران باید به آن پایبند باشند چرا که رسانه می‌توانند در بسیاری از تحولات جامعه از جمله تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار باشند.

امام جمعه دیر با بیان اینکه وظیفه خبرنگاران بیان کاستی‌ها و کمبودها با کمال دقت و صحت برای برطرف شدن آنها است، گفت: خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند که برای بررسی نقاط قوت و ضعف جامعه باید آزادی عمل داشته باشند و مسئولان باید با آنان همکاری داشته باشند.

خبرنگاران از بیان حقیقت لحظه‌ای درنگ نکنند

رئیس تامین اجتماعی شهرستان دیر گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات حاملان و پرچمداران اطلاع رسانی در جامعه هستند.

عبدالله عباسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: خبرنگاران با تاسی از حضرت زینب از بیان حقیقت لحظه‌ای درنگ نکنند.

وی با تاکید بر نقش موثر رسانه‌های بومی در جامعه، خاطرنشان کرد: رسانه‌های بومی می‌توانند در همگرایی منطقه و ترغیب جامعه به سمت توسعه و پیشرفت نقش به سزایی داشته باشند.

عباسی، یکی از اهداف تامین اجتماعی را تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برشمرد و افزود: تامین اجتماعی بعنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین پشتیبان تولید ملی سرمایه و نیروی کار می تواند بستری مطمئن را برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی فراهم کند و همه باید تلاش کنیم اقتصاد کشور را در تمام ابعاد مقاوم کنیم تا تاثیرپذیری آن در مقابل فشارها و تحریم های دشمنان محدود شود.

به گزارش خبرنگار مهر مراسم تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان دیر با حضور فرماندارشهرستان امام جمعه دیر، به همت اداره تامین اجتماعی دیر برگزار شد. در پایان این مراسم از ۷ خبرنگار و فعال رسانه شهرستان دیر تجلیل شد.

کد مطلب 3733550

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