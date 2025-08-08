برای جلوگیری از فرونشست راهی جز کاهش برداشت از آب های زیرزمینی نداریم

عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت منابع آبی کشور و مسأله مورد مناقشه این روزها که کل کشور دچار فرونشست شده است، گفت: واقعیت این است که از ۶۰۹ دشتی که ما در کشور وجود دارد قریب به ۷۰ درصد آن ممنوعه و بحرانیاند.
وی ادامه داد: این موضوع به این معناست که ما در طول چند دهه گذشته با اضافه برداشت از این منابع روند توسعه ناپایدار را به جلو سوق دادیم.
وی ادامه داد: متأسفانه نتیجهای که به دنبال داشت آنکه بیش از ۳۰۰ دشت ما الان دارایی فرونشست با نرخهای متفاوت هستند.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: دشتهای مهمتری وجود دارد که بیشتر در معرض خطر هستند به عنوان مثال اصفهان، خراسان رضوی، یزد و همه مناطقی که ما دشتهای مهمی داریم برای مثال کرمان دشتهای مهمی دارد که این دشتها وظیفه اصلی تأمین آب دارند آنجاهایی که ما دشت نداریم فرض بفرمائید مثلاً تو کویر لوط یا دشت کوی مشکلی وجود ندارد.
بزرگ زاده تاکید کرد: معضل اصلی فرونشست زمین که یک پدیده اتفاقی و از نظر محدودهای قابل پیشبینی و از نظر نقطهای غیرقابل پیشبینی است به همین علت میتوانید بگویید که این دشت فرو نشست دارد.
وی در این زمینه تاکید کرد: تا کنون هیچ نقطه فرو نشست که باعث آسیب شود و یا تأسیسات شود این غیرقابل پیشبینی بوده است زیرا از نظر علمی چون شما وضعیت اسکن دقیقی از کل زیر زمین باید داشته باشید که چنین چیزی ممکن نیست و این غیر قابل پیشبینی بودن خودش وضع رو بدتر میکند
وی ادامه داد: زیرا یکباره یک دفعه متوجه میشوید که این موضوع میتواند زیر پای هر کسی و یا هر چیزی یک دفعه خالی کند.
وی تاکید کرد: فرونشستهای یکباره به لزوم ضرورت تسکین فرونشست و اتخاذ اقداماتی برای مهار این پدیده لازم است و البته این روش راهی به جز کاهش برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و محدودیت آن راه دیگری وجود ندارد.
سخنگوی صنعت آب تاکید کرد: اول از همه بایستی الگوی توسعه را تغییر دیم یعنی ساخت و سازهای غیر مجاز را و ساخت و سازهای گستردهای که بالای مرزهای تاب آوری هستند را باید جلوی آنها را گرفت.
نظر شما