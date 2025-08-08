نظارت ۸ اکیپ کارشناسان بهداشت بر سلامت آب و مواد غذایی مرز مهران

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ابتدا با ذکر اینکه تامین پزشکان پشتیبان مرکز درمانی فوریت پزشکی در اربعین امسال بر عهده معاونت بهداشتی بوده است، اظهار داشت: تاکنون و به طور روزانه چندین پزشک از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه به سمت مرکز درمانی فوریت‌های پزشکی اعزام شده است. افزون بر آن؛ پزشکان و کادر بهداشتی درمانی در چهار مرکز بهداشتی درمانی شهرستان مهران مستقر و آماده خدمات‌رسانی به زوار عزیز هستند.

نیکونهاد در خصوص استقرار نیروهای بهداشتی در مرز مهران، افزود: روزانه به طور متوسط حدود ۸۵ نفر از کارکنان بهداشتی شامل ۴۰ کارشناس بهداشتی مراقب سلامت مرزی و ۸ اکیپ ۳ نفره بهداشت محیط با تجهیزات آزمایشگاهی پرتابل و خودرو در پایانه مرزی مهران برای نظارت بر سلامت آب و مواد غذایی مستقر می‌باشند.

وی تصریح کرد: توسط پرسنل بهداشت محیط، مخازن سرد کننده آب معدنی کدگذاری، چند ساعت یک بار گندزدایی و کلر سنجی می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ادامه گزارش خود در مورد تأمین نیروی انسانی سلامت در این ایام، خاطرنشان کرد: همچنین مرکز شبانه‌روزی مامایی و نیز آزمایشگاه مستقر در مرز با تعداد کارکنان کافی، آماده کنترل مسائل مربوط به زنان و زایمان و آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های سندرمیک هستند. لازم به ذکر است؛ در آزمایشگاه آب هم با تعداد پرسنل کافی، نمونه‌های آب تحت آزمایش قرار می‌گیرند.

نیکونهاد در خصوص تجهیزات بهداشتی تامین‌شده هم عنوان کرد: کیت‌های آزمایشگاهی، وسایل نمونه‌گیری، ماسک، تب‌سنج و گندزداها به اندازه مورد نیاز خریداری شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های موکب‌داران نیز بیان داشت: با هدف حفظ سلامت زوار حسینی، بایدها و نبایدهای بهداشتی موکب‌داران به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام شده و به صورت یک استیکر در موکب ها در حال نصب شدن است.