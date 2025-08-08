تردد از مرز مهران به یک میلیون و ۴۶۹ هزار نفر رسید

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۱۲۵ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز تا ساعت ۹:۱۵ صبح خبر داد و گفت: حجم بالای تردد زائران در این مرز، پیش‌بینی‌ها را پشت سر گذاشته و تمامی امکانات برای پذیرایی و تسهیل رفت و آمد زوار فراهم است.

وی با اشاره به موج بالای جمعیت در مرز مهران، اظهار داشت: هم موج خروج از کشور و هم موج بازگشت زوار، کم کم در حال نزدیک شدن به زمان پیک خود است.

وی افزود: تاکنون مجموع ترددها به یک میلیون و ۴۶۹ هزار نفر رسیده است که این عدد بسیار قابل توجه است.

استاندار ایلام با تاکید بر آمادگی کامل امکانات در مرز مهران، بیان کرد: تمامی امکانات برای پذیرایی از زوار فراهم شده است؛ هم در زمینه تامین آب خنک و هم پذیرایی توسط مواکب، تمام تلاش خود را کرده‌ایم. همچنین سیستم‌های خنک‌کننده پایانه نیز در خدمت زوار هستند و علی‌رغم گرمای هوا، اینجا هوای مطبوعی حاکم است.

کرمی در خصوص پیش‌بینی بازگشت زوار گفت: ما خودمان را برای موج بازگشت آماده می‌کنیم. اوج بازگشت زوار معمولاً از بیست و دوم تا بیست و پنجم ماه خواهد بود.