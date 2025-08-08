به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقی زاده صبح جمعه در پایانه مرزی مهران اظهار کرد: مأموریت سازمان دارالقرآن در ایام منتهی به اربعین، تبلیغ پویش زندگی با آیهها است.
وی بیان کرد: تمامی مرزهای منتهی به خاک عراق نمایشگاه زندگی با آیهها فعال است و مهمترین نمایشگاه در پایانه مرزی مهران مستقر شده است.
رئیس سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی از زائرین اربعین خواست با ۵ آیه مورد نظر در پویش زندگی با آیهها در طول سفر مأنوس باشند و سعی کنند در زندگی روزمره خود از این آیات و آموزههای آن استفاده کنند.
حجتالاسلام تقی زاده از استقبال ۱۱ میلیونی مردم از ابتدای آغاز پویش خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در ایام اربعین نیز این پویش با استقبال زائرین روبرو شود.
