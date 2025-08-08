بهبود چشمگیر زیرساخت های پایانه برکت مهران برای بازگشت زوار اربعین

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایانه برکت مهران نقطه محوری جابجایی زائران در مسیر بازگشت از اربعین حسینی است، از اقدامات و بهبودهای قابل توجهی که امسال نسبت به سال گذشته صورت گرفته است.
استاندار ایلام عنوان کرد: ما در محل پایانه شهید سلیمانی (پایانه برکت) قرار داریم؛ مکانی که کار اصلی جابجایی زوار در برگشت از این نقطه آغاز و تداوم پیدا میکند. خوشبختانه امسال اتفاقات و اقدامات بسیار خوبی نسبت به سال گذشته انجام شده است.
وی به تشریح این اقدامات پرداخت و افزود: هم در بحث ساماندهی ورودی و هم در مسیر ورودی پایانه، به ویژه در محل پل زائر به پایانه شهید سلیمانی، اصلاح هندسی انجام دادهایم. امسال یک کیلومتر به باندها اضافه شد تا اتوبوسها بتوانند به راحتی توقف کنند و زائرین در مسیری روان و منظم، وارد پایانه شوند.
کرمی در ادامه به تسهیلات رفاهی و اقتصادی برای زائران و هموطنان اشاره کرد: زائران پس از ورود، در مسیر موکبها مورد پذیرایی قرار میگیرند و در محل سکوی اتوبوسها، مباحث مربوط به اقتصاد اربعین نیز دیده شده است که خدا را شکر از آن راضی بودند. این اقدام به کسب درآمد کمک میکند و صنایع فاخر استان نیز به معرض نمایش و فروش گذاشته میشوند.
استاندار ایلام تاکید کرد: در موج بازگشت زائران، بعد از پایانه شهید سلیمانی، نقطه استقرار و ازدحام اصلی جمعیتمان همین پایانه برکت است. لذا، با کارهای شبانهروزی و تلاش مضاعف، همچنین با فراخوان اتوبوس از سراسر کشور، به ویژه از استانهایی که بیشترین زوار را دارند، در تلاشیم تا نقل و انتقال زوار به راحتی و بدون مشکل انجام شود.
وی در پایان از تمامی دستاندرکاران و عوامل اجرایی که در راستای تسهیل بازگشت زائران اربعین تلاش میکنند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری و همدلی، زائران حسینی سفر خود را با آرامش و سلامتی به پایان برسانند.
