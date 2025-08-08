https://mehrnews.com/x38JND ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷ کد خبر 6554221 استانها ایلام استانها ایلام ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۷ استقبال زوار اربعین حسینی در مرز مهران از طرح زندگی با آیه ها ایلام - فیلمی از استقبال زوار اربعین حسینی در مرز مهران از طرح زندگی با آیه ها مشاهده کنید. دریافت 14 MB کد خبر 6554221 کپی شد مطالب مرتبط نظارت ۸ اکیپ کارشناسان بهداشت بر سلامت آب و مواد غذایی مرز مهران اجرای گسترده برنامههای قرآنی در ایام اربعین حسینی حضور عاشقان حسینی در مرز مهران طی صبح جمعه ثبت ۱۲ هزار و ۷۰۰ مراجعه به اورژانس بیمارستانهای ایلام طی ایام اربعین استقرار ۸۲۰۰ پزشک و امدادگر داوطلب هلال احمر در عراق اربعین اعزام ۱۳۰ زائر اولی به کربلای معلی از شهرستان رودبار برچسبها مرز مهران اربعین 1404 ایلام
نظر شما