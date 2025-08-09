کردستان، میزبان شایسته زوار اربعین با طعم وحدت و همدلی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: کردستانی که همیشه پای ثابت ارادت و عشق به پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت ایشان بوده و سرور و سالار شهدا و جوانان اهل بهشت را چون سرمه‌ای بر چشم خود دانسته و امروز آغوش خود را برای زوار این عزیز کرده نبی اکرم باز کرده است.

از رنگ و روی موکب‌های وحدت آفرین مستقر در سطح شهر تا آمادگی کامل در سطح استان، همه و همه نشان از عزم جدی برای رقم زدن حماسه‌ای دیگر در این سرزمین دارد.

ظرفیت ۳۰۰ هزار نفری و امکانات نوین در مرز باشماق

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به آمادگی کامل استان برای پذیرایی از ۳۰۰ هزار نفر زائر، از افتتاح پل گاران و تکمیل خط‌کشی‌های آن به عنوان یکی از تغییرات مهم نسبت به سال گذشته خبر داد.

علی اکبر ورمقانی افزود: شروع به کار یک مجتمع اقامتگاهی و پارکینگ جدید در کنار سایر امکانات سال‌های گذشته، نویدبخش خاطره‌ای خوش برای زائران اربعین خواهد بود.

هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت بی‌بدیل مردمی

وی بیان کرد: در این میان، حضور پررنگ تمام دستگاه‌ها، ارگان‌های نظامی، انتظامی و خدماتی در کنار مشارکت گسترده مردمی، جلوه‌ای خاص به این میزبانی می‌بخشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان همچنین با تقدیر از تلاش‌های حوزه بهداشت و درمان، فعال بودن بیمارستان ۵۰ تختخوابی و استقرار نیروهای هلال احمر در داخل و خارج از کشور (اقلیم کردستان)، بر هم‌افزایی و انسجام تمام نهادها برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد.

۷۲ موکب؛ جلوه‌گاه ارادت اهل سنت و تشیع

ورمقانی تصریح کرد: استان کردستان نه تنها به عنوان یکی از شش مرز رسمی کشور در مرز باشماق، میزبان زوار است، بلکه در مسیرهای منتهی به این مرز نیز پذیرای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.

وی گفت: ایجاد ۷۲ موکب در سراسر استان، گواه ارادت عمیق مردم کردستان، اعم از شیعه و سنی، به خاندان عصمت و طهارت است.

وی با اشاره به راه‌اندازی موکب بانوان اهل سنت در سنندج، این حرکت را نمادی از وحدت و ارادت ۱۴۰۰ ساله اهل سنت به اهل بیت (ع) دانست و گفت: این افتخار بزرگی برای ما کردستانی‌هاست که در زیر چتر ایران اسلامی، میزبان این عزیزان هستیم.

مسیرهای متنوع و رایگان تا عمق خاک عراق

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد: برای زائران قرار گرفتن مسیر رایگان از مرز باشماق تا سلیمانیه اقلیم کردستان، نشان از سخاوت و مهمان‌نوازی مردم این منطقه دارد.

وی ادامه داد: برخلاف سال‌های قبل ما چهار مسیر رفت از سلیمانیه به بغداد، کربلا، کاظمین و نجف تعریف کرده‌ایم تا زائران بتوانند بر اساس سلیقه خود، مسیرشان را انتخاب کنند.

امنیت، آسایش و پارکینگ‌های مجهز در مریوان

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با تأکید بر امنیت بالای مرز کردستان، خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند با اطمینان خاطر خودروهای خود را در پارکینگ‌های مجهز داخل شهر مریوان و پایانه مرزی باشماق پارک کرده و پس از زیارت، با آرامش به دیار خود بازگردند.

ره‌آورد اربعین؛ انسجام ملی و وحدت اسلامی

ورمقانی گفت: پیاده‌روی اربعین فراتر از یک رویداد مذهبی، و نمادی از انسجام ملی و وحدت اسلامی است و این پیاده‌روی فرصتی ارزشمند برای تقویت وحدت میان کشورهای مسلمان و مقابله با دشمنان اسلام است.

وی با اشاره به برکات مادی و زیرساختی اربعین برای استان کردستان، از سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در ۴ سال گذشته و پیشنهاد پروژه‌های جدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

استقبال از ۱۳ مرداد تا ۲۶ مرداد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان یادآور شد: خدمت‌رسانی به زائران اربعین از ۱۳ مرداد آغاز شده و تا سه روز پس از اربعین، یعنی ۲۶ مرداد، ادامه خواهد داشت و این بازه زمانی ۱۳ تا ۱۴ روزه، فرصتی است تا تمام امکانات و خدمات برای خدمتگزاری به عاشقان حسینی فراهم باشد.

خنکی هوا؛ مزیتی برای مرز باشماق

ورمقانی با اشاره به مزیت نسبی خنکی هوا در مرز باشماق نسبت به مرزهای دیگر گفت: این ویژگی می‌تواند به جذب بیشتر زائران در سال‌های آینده کمک کند و ما باید با استقبال و پذیرایی شایسته، از این ظرفیت نیز در معرفی استان بهره ببریم.

وی بیان کرد: در نهایت، استان کردستان با اتکا به وحدت، همدلی و مشارکت مردم، در حال مهیا کردن فضایی معنوی و دلنشین برای زائران اربعین حسینی است تا این سفر، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی و سرشار از برکت برای همگان باشد.

مواکب شهرهای کردستان از جمله مرز باشماق پذیرای بازدید از زواری است که باشماق را برای تردد خود انتخاب می‌کنند، تا همزمان از عطر معنویت زیارت و محبت مردم خون گرم کردستان برخوردار شوند.

امروز کردستان برای چهارمین سال متوالی آغوش گرم خود را به روی زوار حسینی باز کرده تا عشق سوزان اهل سنت به اهل بیت را به رخ بکشد.