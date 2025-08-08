آمادگی کامل مرز خسروی برای میزبانی ۱۰۰ هزار زائر در روز

محمد شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در نقطه مرزی خسروی، با بیان اینکه موج استقبال زائران از این مرز همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: خوشبختانه به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی مطلوب مرز خسروی، استقبال بسیار خوبی از این مرز صورت گرفته است.

وی با اشاره به تردد گسترده زائران در ساعات اخیر افزود: بر اساس آمار تردد بالای ۸۰ هزار نفر در روز گذشته به ثبت رسیده است.

شفیعی با تأکید بر اینکه ظرفیت مرز هنوز تکمیل نهایی نشده، گفت: لحظه به لحظه ظرفیت‌های ما در حال تکمیل است اما همچنان فضای زیادی برای خدمات‌رسانی باقی مانده است. ما برای پذیرش ۱۰۰ هزار زائر در روز آمادگی کامل داریم.

فرماندار قصرشیرین همچنین از وجود پارکینگ‌های متعدد در نزدیکی مرز خسروی خبر داد و عنوان کرد: نزدیک‌ترین پارکینگ‌ها به مرز خسروی آماده خدمت هستند و خوشبختانه هنوز فشار اصلی بر این پارکینگ‌ها آغاز نشده است. تمامی ظرفیت‌ها در دسترس زائران قرار دارد و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه نداریم.

وی با ابراز خرسندی از استقبال مردم گفت: در ۲ شب گذشته شاهد موج گسترده‌ای از حضور زائران بودیم و این موج تا لحظه کنونی همچنان محسوس و کاملاً مشهود است. فضای معنوی حاکم بر مرز خسروی و شور حسینی زائران، حال و هوای خاصی به این منطقه بخشیده است.

شفیعی در پایان ابراز امیدواری کرد: مشتاقانه آماده خدمتگزاری به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم و امیدواریم که در مسیر بازگشت نیز، با همان شور و عزمی که در رفت تجربه شد، زائران را با آسایش، سلامت و آسودگی خاطر بدرقه کنیم. امیدواریم خاطره شیرین این سفر، زمینه‌ساز بازگشت‌های پرشمارتر در سال‌های آینده باشد.