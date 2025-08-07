افزایش تردد از مرز خسروی؛ ظرفیت ۲۰۰ هزار خودرویی فعال شد

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اوج‌گیری تردد زائران اربعین از مرز خسروی اظهار داشت: امروز شاهد اوج ترددها در استان هستیم. آمارهای دریافتی از مرکز گذرنامه و راهور نشان می‌دهد که حجم عبور از گیت‌های مرز خسروی به سمت عتبات در حال افزایش است و به نظر می‌رسد این روند طی یکی، دو، یا حتی سه روز آینده ادامه داشته باشد.



وی در ادامه به برخی اقدامات زیرساختی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، بحث پارکینگ‌هاست. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. ما از مسیر شیرین تا خود مرز خسروی، بیش از ۸۰ پارکینگ با ظرفیت همزمان ۲۰۰ هزار خودرو را آماده کرده‌ایم که همه این پارکینگ‌ها به شکل برنامه‌ریزی‌شده و منظم در حال هدایت و بهره‌برداری هستند تا از بروز تراکم و ترافیک جلوگیری شود.



استاندار کرمانشاه با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل نیز عنوان کرد: در حال حاضر ۲۳۰ دستگاه اتوبوس و ناوگان حمل‌ونقل در مرز مستقر شده‌اند. با توجه به آمارهای دریافتی و افزایش زائران، امروز درخواستی را از ستاد مرکزی اربعین مطرح کردم تا ۲۰۰ دستگاه دیگر به این ناوگان افزوده شود. هدف این است که در مرحله بازگشت زائران نیز با مشکلی مواجه نشویم.



وی درباره وضعیت موکب‌ها در مرز خسروی بیان داشت: فعالیت موکب‌ها به‌صورت منظم در حال انجام است. خدمات‌رسانی در حوزه‌های آب، یخ، نان و تغذیه نه تنها به‌اندازه کافی تأمین شده، بلکه بیش از نیاز نیز ذخیره‌سازی صورت گرفته است. این اقلام در اختیار موکب‌ها قرار گرفته و به زائران عرضه می‌شود تا بدون دغدغه به سفر خود ادامه دهند.



حبیبی با اشاره به اهمیت موج بازگشت زائران افزود: برنامه‌ریزی‌هایی برای مرحله بازگشت نیز انجام شده است. موکب‌های بازگشت با همان توان رفت، پیش‌بینی شده‌اند و تلاش شده با توجه به خستگی زائران در این مرحله، خدمات بیشتری از جمله تغذیه و اسکان کوتاه‌مدت ارائه شود تا زائران در آرامش و سلامت به خانه‌هایشان بازگردند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار عبور از مرز خسروی اظهار داشت: از اول مردادماه تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مرز خسروی عبور کرده‌اند. این عدد تا شب گذشته (ساعت ۲۴) به ۲۴۲ هزار نفر رسیده بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امشب، این رقم از مرز ۳۰۰ هزار نفر عبور کند.



استاندار کرمانشاه در ادامه به تقویت حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: از نکات برجسته امسال، هماهنگی گسترده در خصوص حمل‌ونقل ریلی است. امروز شاهد ورود قطارهایی از ساری، گرگان، رشت و مشهد به پایانه راه‌آهن کرمانشاه بودیم که در مجموع بیش از ۲ هزار مسافر را به استان منتقل کرده‌اند. این زائران پس از ورود، از طریق ناوگان عمومی به مرز خسروی منتقل می‌شوند تا راهی عتبات عالیات شوند.



وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم و زائران، گفت: در مجموع در سه حوزه هوایی، ریلی و زمینی، کارهای خوبی صورت گرفته است. نباید فراموش کرد که ۶۰ درصد ترددهای کل کشور در ایام اربعین از جاده‌های استان کرمانشاه عبور می‌کند. یعنی ما عملاً میزبان ۶۰ درصد از زائرین کشور هستیم که خوشبختانه تا این لحظه مدیریت خوبی صورت گرفته و گره ترافیکی خاصی نداشته‌ایم.



حبیبی از زائران خواست با حفظ آرامش، مدیریت زمان، استفاده از پارکینگ‌های تعیین‌شده و پرهیز از توقف در حاشیه جاده‌ها، سفر خود را ایمن‌تر و روان‌تر کنند و در موج بازگشت، پیش از اربعین اقدام به مراجعت نمایند تا استان بتواند همانند مرحله رفت، بازگشت زائران را نیز به‌خوبی مدیریت کند.